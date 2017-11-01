Россия расширила перечень "санкционных" товаров, запрещенных к ввозу

В перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу до 31 декабря 2018 года в Российскую Федерацию из США, стран ЕС и ряда других стран (Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн) внесены новые позиции, сообщает ЕНВ.

Так, согласно изменениям, внесенным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2017 № 1292 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №778", запрещено ввозить живых свиней (за исключением чистопородных племенных) и отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и т.д. (кроме товаров, ввозимых для фармпродукции).

Первоначально запрет был введен в 2014 г. в ответ на санкции западных стран и регулярно продлевался.

Расширение продуктового эмбарго не отразится на россиянах, так как в стране нет проблем со свиноводством, производством свинины и сопутствующих продуктов, рассказал RT глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

"Мы сегодня по этим параметрам достигли всех значений стратегии продовольственной безопасности России. Поэтому никаких осложнений в этой части мы не можем ожидать", - заявил парламентарий, отметив при этом, что российские производители готовы обеспечить свининой не только потребителей внутри страны, но и за ее пределами.

Он напомнил, что запрет на ввоз свинины мог бы минимизировать риски, связанные со вспышками африканской чумы свиней.