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Экономика

31 октября 2017, 16:20
"ИНСИСТЕМС" создает в ДВФУ центр 3d-проектирования

"ИНСИСТЕМС" создает в ДВФУ центр 3d-проектирования

Сотрудники компании совместно со студентами будут создавать модели зданий и сооружений

Компания "ИНСИСТЕМС" совместно с Дальневосточным федеральным университетом запускают центр 3d-проектирования. Центр будет выступать учебной базой для студентов университета, где они смогут не только получить практические навыки работы в современной среде 3d-проектирования, но и пройти сертификацию производителей оборудования и программного обеспечения. Также, в рамках данного центр специалисты "ИНСИСТЕМС" совместно со студентами будут проводить работу по созданию современных моделей/проектов зданий и сооружений. Об этом рассказал Евгений Вирцер, генеральный директор компании "ИНСИСТЕМС", создавшей на Дальнем Востоке дочернее предприятие – "ДВ-ИНЖИНИРИНГ", сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Мы на третьем Восточном экономическом форуме подписали с ДВФУ меморандум о намерениях по созданию совместно с вузом во Владивостоке центра 3d-проектирования с перспективой участия в проектах по строительству и оснащению. Такие технологии активно используются в наших проектах. На Дальнем Востоке пока таких ресурсов недостаточно. Но мы готовы привозить своих специалистов и предоставлять дополнительное обучение студентам", сообщил генеральный директор компании "ИНСИСТЕМС" Евгений Вирцер.

Создание центра 3d-проектирования планируется в рамках программы "Технопарк Русский". Компания "ИНСИСТЕМС" готова поддерживать и продвигать технологические предпринимательские проекты.

В Дальневосточном регионе "ИНСИСТЕМС" участвует в таких проектах, как космодром "Восточный", Амурский газоперерабатывающий завод, Газопровод "Сила Сибири", Якутская ГРЭС-2, Сахалинская ГРЭС-2, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта завод "Звезда", комплекс "Русагро", а также во многих других проектах по всей территории России.

Метки: 3d, ДВФУ, ИНСИСТЕМС

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