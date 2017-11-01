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Япония

31 октября 2017, 13:40
Компания Nikon закрывает свое предприятие в Китае

Компания Nikon закрывает свое предприятие в Китае

Китайская дочерняя компания выпускала компактные камеры и объективы

Японская компания по изготовлению фотоаппаратуры Nikon закрывает свой завод по производству цифровых компактных камер в Китае в связи с тем, что все больше людей пользуются для съемок своими смартфонами, сообщает ЕНВ.

Сотрудники компании объявили, что в понедельник они приостановят операции на своем объекте в провинции Цзянсу.

В свете сокращения производства компания попросила более тысячи своих служащих пораньше уйти в отставку.

В марте этого года, на который в Японии приходится конец предыдущего финансового года, фирма Nikon впервые за 7 лет объявила о чистом убытке.

По данным Ассоциации производителей фототехники, в 2010 году поставки компактных цифровых фотоаппаратов превысили 100 миллионов единиц, однако в прошлом году этот показатель сократился примерно до 12 с половиной миллионов в результате роста популярности смартфонов.

Метки: Nikon, Китай

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