Шанхайское агентство ESEE отрицает, что российская модель Влада Дзюба работала на рабских условиях

Китайское модельное агентство отрицает, что 14-летняя российская модель Влада Дзюба, которая погибла во время работы в Шанхае, работала на рабских условиях. При этом, представители компании добавили, что они еще не считали размер компенсации, полагающийся семье девочки, сообщает ЕНВ.

Куратор моделей агентства ESEE (Шанхай, КНР) Чжэн И сказал на пресс-конференции в понедельник: "Мы сделаем все, что должны в данный момент, с точки зрения гуманности". Он также отметил, что пока родители умершей модели, а также российское агентство, которому принадлежат права на Владу Дзюбу, не выдвинули каких-либо обвинений и не требуют никакой компенсации. Он рассказал, что договор был подписан через российское модельное агентство, расположенное в Санкт-Петербурге. По словам Чжэн И, мать девочки и представитель российского агентства получили туристические визы в понедельник и отправятся в Шанхай в ближайшие два дня.

Чжэн И, чье агентство наняло Владу Дзюбу по временному контракту, сообщил агентству South China Morning Post в воскресенье, что подросток умер от сепсиса в пятницу. При этом, он отверг заявления о том, что девушку принуждали работать избыточное количество часов.

"Я думаю, что обвиняют нас в том, что Влада работала до самой смерти, но эти обвинения необоснованны, - сказал Чжэн И. - Никакого так называемого "рабского контракта" не было. Мы являемся одним из крупнейших модельных агентств в Китае, и контракт, который мы подписали с ней, является законным и стандартным". Он отметил, что Влада Дзюба работала по трехмесячному контракту. Подросток находился в Китае уже два месяца, и у нее было 16 выходов. По словам, представителя агентства, ее средний рабочий день составлял около четырех-восьми часов, как и у других моделей.

О смерти подростка впервые стало известно из российских СМИ. Ранее сообщалось, что модель умерла после 13-часового показа мод 27 октября. Согласно информации на веб-сайте ESEE сейчас в компании работают 109 иностранных моделей – 71 женщина и 38 мужчин.

По словам Чжэн И, Влада отправилась в город Иу в провинции Чжэцзян, расположенный примерно в 300 км к югу от Шанхая, в понедельник, 23 октября, для подготовки к фотосессии. 24 октября она работала около восьми часов и делала три перерыва за рабочий день. Во вторник вечером она сказала своему агенту, что её начало рвать, и она чувствует себя нехорошо. Было решено отменить все мероприятия, запланированные на следующий день, девочку отправили на поезде Шанхай. Влада вернулась в свое общежитие в Шанхае и сказала, что она все еще плохо себя чувствует, после чего сотрудники агентства сопроводили ее в больницу, туда она попала около 6 часов вечера в среду. "В то время у нее была рвота, головная боль и она не могла стоять без поддержки, - сказал Чжэн И. – На ее теле были красные пятна. Поэтому мы сначала отправили ее в отдел дерматологии для проверки".

По результатам анализа крови, девочку отправили в отделение интенсивной терапии. В ночь на четверг они сообщили о случившемся родственникам Влады в России и российскому консульству в Шанхае. Однако, мать девочки, Оксана, не смогла собрать необходимые документы для прилета в Китай до смерти ее дочери.

Консульство направило своих сотрудников для проверки состояния подростка в четверг и начало сбор денег для оплаты лечение, сказал Чжэн И. На пресс-конференции в понедельник он сказал, что ему не нужно было покупать медицинскую страховку для девушки, потому что данная обязанность по договору лежала не на их стороне. При этом, он отметил, что, согласно трехстороннему контракту, заключенному между его компанией, российским агентством и родителями Влады, сама модель "отвечала за получение международного медицинского страхования во время поездки" Чжэн И добавил, что российское агентство не договорилось о покупке медицинского страхования.

Чжэн И также отвергнул, что смерть девочки была связана с работой на Шанхайской неделе моды, завершившейся 18 октября. По словам представителя ESEE, в течение недели моды она принимала участие только в двух мероприятиях, каждое из которых длилось один или два часа.

Ометим, что смерть Влады Дзюбы вызвала широкий общественный резонанс по поводу условий работы иностранных моделей, особенно из стран Восточной Европы. Так, слова Чжэна И отличаются от сообщений российских и иных зарубежных СМИ о том, что девушка была перегружена работой. "Она звонила мне, говоря: "Мама, я так устала. Я так хочу спать", - рассказала Оксана Дзюба телеканалу НТВ.

Чжэн И также сказал, что российским дипломатам было предложено расследовать обстоятельства смерти девочки.

Отметим, в соответствии с российским законодательством детям этого возраста не разрешается работать более трех часов в неделю. Однако, российское право не является экстерриториальным. Впрочем, нормы УК РФ, в случае возбуждения уголовного дела, в этой ситуации могут быть применены при выявлении состава преступления. Согласно ч. 3 ст. 12 УК РФ, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности в случаях, если преступление направлено против интересов гражданина Российской Федерации.