Китайские инженеры планируют создать туннель длиной 1000 км

Китайские инженеры разрабатывают методы, которые могут быть использованы для создания водного туннеля длиной 1000 км (самого длинного в мире) для переброски воды из Тибета в Синьцзян, говорят эксперты, участвующие в проекте, сообщает ЕНВ.

Один из инженеров-геотехников сказал, что предлагаемый туннель, который соединит несколько водопадов, "превратит пустыню Синьцзян в Калифорнию". В настоящее время, самый длинный туннель в Китае - это 85-километровый проект "Dahuofang" в провинции Ляонин, построенный 8 лет назад, а самый длинный туннель в мире – это 137-километровая магистраль под городом Нью-Йорк.

Впрочем, китайское правительство уже начало строительство туннеля длиной более 600 км в центре провинции Юньнань в августе этого года, об этом сообщают местные СМИ. Данный туннель состоит из более, чем 60 секций, каждая из которых достаточно широка, чтобы могли разъехаться два высокоскоростных поезда. Туннель будет проходить через горы на высоте в несколько тысяч метров над уровнем моря в сейсмически опасном районе.

Исследователи рассказали, что строительство Юньнаньского туннеля станет "репетицией" применения новых технологий и оборудования, необходимых для строительства туннеля Тибет-Синьцзян. Строительство объекта позволит перенести русло реки Ярлунг Цангпо в южном Тибете до пустыни Такла-Макан в Синьцзяне. В настоящее время, условия на территории более 90 процентов региона непригодны для проживания.

Первые доводы о необходимости вывода воды из Тибета в Синьцзян были сделаны представителями правящей династии Цин Лином Зексу и Цзо Цзунтаном в XIX веке. В последние десятилетия, министерство водных ресурсов, в целях реализации этой идеи, разработало инженерные чертежи с подробным описанием расположения дамб, насосов и тоннелей.

Долгое время огромные затраты проекта, технические проблемы, возможное воздействие на окружающую среду и вероятность протестов со стороны соседних стран препятствовали реализации задумки. Однако, исследователь Института механики горных пород и почв Китайской академии наук (Ухань, провинция Хубэй) Чжан Чуанцин утверждает, что Китай сейчас принимает меры для, чтобы претворить проект в жизнь.

"Проект водозабора в центре провинции Юньнань - демонстрационный проект", - говорит Чжан Чуанцин, участвовавший во многих крупных китайских проектах водных сооружений, в том числе, в Юньнани. - Он показывает, что у нас есть технологии, ресурсы и инструменты для создания сверхдлинных туннелей на опасных территориях, а стоимость не превышает разумные пределы".

Строительство туннеля на плато Юньнань-Гуйчжоу, которое является вторым по величине в стране, предало бы уверенности в отношении успешной реализации проекта Тибет-Синьцзян. Более того, одобрение последнего проекта китайским правительством зависит от успехов в провинции Юньнань. Плато Юньнань-Гуйчжоу на юго-западе Китая, как и Тибетское плато, является зоной, подверженной землетрясениям со многими активными разломами.

"Эти зоны - наша самая большая головная боль, - комментирует Чжан Чуанцин. - Если мы сможем решить сейсмическую проблему, то это поможет нам избавиться от основных технических препятствий для переброски воды из Тибета в Синьцзян". По его словам, в настоящее время рабочий вариант решения проблемы – соединение секции тоннеля эластичными переходами, такая технология используется при строительстве метро. Чжан Чуанцин сказал, что гибкие, водонепроницаемые и прочные материалы будут использоваться для соединения бетонных труб в тех местах, где проходят зоны разломов.

По проекту, для строительства Юньнаньского туннеля и вспомогательных сооружений потребуется восемь лет и 78 млрд. юаней ($11,7 млрд.). По данным правительства провинции, он будет нести более трех миллиардов тонн воды каждый год с северо-западного Юньнаня до засушливого центра провинции. Пользоваться им смогут более чем 11 миллионов человек. По данным Юньнаньской ежедневной газеты, туннель обеспечит 3,4 миллиона рабочих мест, появятся более 30 000 гектаров новых сельскохозяйственных угодий, а сам проект даст местной экономике 330 млрд. юаней.

Исследователь Ван Вэй, работающий в команде разработчиков проекта туннеля Тибет-Синьцзянь, которой был представлен в центральном правительстве в марте, отмечает, что более 100 ученых сформировали разные группы для общенациональных исследований. Команду, в которую он входит, возглавляет главный специалист по проектированию туннелей в Китае Ван Мэншу.

По оценкам исследователей, туннель Тибет-Синьцзянь сможет переносить от реки Ярлунг Цангпо до пустыни Таклимакан ежегодно от 10 до 15 миллиардов тонн воды. Это около четверти годового потока реки Хуанхэ, второй по длине в Китае, являющейся "колыбелью" китайской цивилизации.

Впрочем, по словам Ван Вэя, нынешняя стоимость одного километра тоннеля оценивается не менее чем в один миллиард юаней из-за сложной местности и высоты Тибетского плато. Исследователь отметил, что тоннель также вызвал протесты со стороны Индии и Бангладеша. Однако, у проекта водного туннеля есть преимущество, в отличие от массивных дамб на реке, он сохранит естественный ландшафт Тибета в значительной степени невредимым. "Таким образом, не будет нанесен ущерб территориям соседних стран, а воздействие на окружающую среду будет минимальным", - заключил он.

Чжан Чуанцин сказал, что Китай однажды, безусловно, продолжит этот проект: "Через пять-десять лет технология будет готова и экономически выгодна, и нам будет трудно устоять от реализации проекта". Он добавил, что нехватка воды в Синьцзяне во многом схожа с тем, что было в Калифорнии в начале 20-го века. Проект Центральной долины, разработанный в 1933 году, отводил воду из северной Калифорнии в долину Сан-Хоакин, превратив ее в самый производительный сельскохозяйственный регион в мире. "С водой, поступающей из Тибета, Синьцзян станет новой Калифорнией", - сравнил он.

Исследователь Института исследований Тибетского плато Китайского института наук в Пекине Чжоу Шицяо рассказал, что правительству следует тщательно изучить возможности и воздействие на окружающую среду различных предложений, прежде чем дать окончательное решение. "Это может изменить ландшафт целого региона, - комментирует эксперт. – Насколько мне известно, экологическая оценка не проводилась. Природа и масштаб воздействия остаются неизвестными".