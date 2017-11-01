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Общество

31 октября 2017, 12:20
"Скорая помощь" в регламент Минздрава не укладывается

"Скорая помощь" в регламент Минздрава не укладывается

Пятый вызов врачей влетит в копеечку

Глава Минздрава Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты заявила, что в 88% случаев время приезда скорой помощи на вызов в среднем по стране составляет 20 минут. Однако, практика показывает, во Владивостоке этот средний показатель достаточно условный, сообщает ЕНВ. 

 "В 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечивался в среднем по стране в 88,2% случаев, а при ДТП — в 94%" — процитировали Скворцову "РИА Новости".

По ее словам, показатели растут благодаря обновлению автопарка скорой помощи. Кроме того, Минздрав сообщает, что к настоящему времени уже закуплены 2,2 тыс. автомобилей скорой, которые поставлены в разные регионы РФ, а правительством выделено дополнительно еще 3 млрд рублей для продолжения обновления парка "неотложек".

Жители столицы Приморья рассказывают, что в краевой столице все не так радужно, как "на бумаге". Вот конкретные примеры из жизни.

"Маме стало плохо, у нее больное сердце. Вызвали скорую. Это было вечером, время пробок уже прошло, но врачи не появились ни через 20 минут, ни через 30. Наконец, подъехала машина скорой помощи к подъезду. Маме на тот момент совсем плохо было. Мы выскочили встретить и проводить врачей в квартиру, но нам сообщили, что это вызов в другую квартиру, а "наша" скорая скоро подъедет! Никто не стал слушать, что у женщины сердечный приступ, что требуется экстренная помощь, медработники просто проигнорировали. К счастью, та самая "наша" скорая прибыла через пять минут, и все обошлось, но сам факт такого отношения, мягко говоря, удивляет", - рассказала ЕНВ жительница Владивостока.

Еще одна молодая девушка пожаловалась, что испытывая страшные боли в области спины (в последствии диагностировали почечную колику), ей пришлось ждать врачей ни много ни мало почти три часа. Подобных случаев немало. Сами работники "скорой помощи" не желают "светиться" в СМИ, но на условиях инкогнито комментируют, что проблема с оперативностью приезда на вызовы не только не снята, но и усугубляется:

"Медперсонала мало и становится еще меньше. А те, кто есть, часто просто не успевают в те самые "двадцатиминутные" приезды уложиться. Если днем можно объяснить задержку пробками, то ночью – нехваткой машин. Если у нашей бригады, например, два вызова, один с почечной коликой, а другой с сердечным приступом – кого выбирать? Конечно "сердечника". В результате, человеку, испытывающему адовы муки при почечной колики – а это, как известно, очень больно – приходится ждать врачей дольше, чем он рассчитывал. Отсюда и обиды", - поделился с ЕНВ медработник.

Остается надеяться и верить Минздраву, что автопарк "скорой помощи" пополнится, зарплата врачам прибавится, а люди, нуждающиеся в экстренной врачебной помощи, дождутся ее вовремя. 

Напомним, что с 20 июня 2016 года вступил в силу приказ Минздрава "О внесении изменений в порядок оказания скорой медицинской помощи российским гражданам". В населенных пунктах с населением более 100 тысяч человек, коим и является столица Приморья, сообразно приказу Минздрава России, организуются подстанции неотложной медицинской помощи с расчетом 20-минутной транспортной доступности. Согласно этим правилам, бесплатная "скорая" остается доступной только для инвалидов, несовершеннолетних и пожилых людей, все остальные граждане смогут вызвать медиков на бесплатной основе исключительно 4 раза в год. Сверх этого услуга, согласно приказу, уже будет платной. Такое ограничение правительство объясняет необходимостью экономии средств и большим количеством изношенных машин. Помимо прочего, Минздрав предложил штрафовать людей за необоснованные (ложные) вызовы.

Метки: Минздрав, скорая помощь

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