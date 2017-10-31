Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха

Корреспондент проекта Эрика Коломейцева взяла эксклюзивное интервью у известного общественного деятеля, главного редактора глянцевого издания "Собрание Exclusive" Татьяны Варнаковой, сообщает ЕНВ.

Татьяна, вы столько лет в "глянце", было ли у вас желание уйти, бросить, продать свой бизнес?

Действительно, можно сказать, что я одна из первых, кто стал заниматься глянцем у нас во Владивостоке. Вопрос "Надоело или нет?" – риторический. Глянец – это процесс творческий, он не может надоесть по той причине, что здесь всегда есть новые горизонты для поиска креативных решений. Есть и твоя команда, которая тоже развивается вместе с тобой. Есть ответственность перед нашей целевой аудиторией, нашими читателями, которые ждут журналы и следят за нашими регулярными выпусками. Это очень вдохновляет и усталость уходит на второй план, потому что на первом плане присутствует желание всегда приносить пользу людям, работать в своем коллективе и делать новый продукт.

Помнится, некоторое время назад вы шли в политику от партии "Зеленых". Вы хотели просто попробовать себя в политике или что-то изменить?

На самом деле это вопрос в первую очередь к моему характеру. Я всегда любила и люблю что-то новое. Если говорить о политике, то для меня "поход" от партии "Зеленых" был не совсем первым шагом в моей политической карьере, хотя, по моему мнению, говорить о карьере еще рано. Тем не менее, свою политическую линию я начала с предвыборной работы. Я была знакома с политтехнологиями, именно с этим процессом. Он меня всегда привлекал, потому что это всегда public relations (связи с общественностью). Это для меня всегда являлось ключевой деятельностью. Когда появилась история с партией "Зеленых", то была возможность стать не в команде помощников для тех людей, которые избираются, а стать ключевой фигурой, которую избирают. Это был очередной опыт, и опыт был достаточно положительный.

Какая конкуренция у глянцевых журналов на территории Приморского края?

В этом вопросе важно то, с чем мы будем сравнивать. Если мы будем говорить о региональной конкуренции, это будет одна ее сторона. Говорить о конкуренции в отношении федеральных журналов вообще нецелесообразно. На региональном рынке конкуренты у нас, безусловно, есть. Это хорошо, потому что конкурентная среда – всегда мотивация для достижения успеха.

Что помогает держать марку – интересные персоны или статьи?

У каждого журнала есть свой контент с заданной концепцией, к примеру, к какой нише относится журнал? Наш журнал – женский, и выбор контента всегда ориентирован на то, какую целевую аудиторию мы для себя подразумеваем. Журнал "Собрание" – это журнал для современного человека, которого интересует все. Это красота и мода, путешествия, вопросы психологии, ресторации, вопросы отношений людей, поколений – все, что важно современному человеку, который бы хотел быть в тренде. Очень важны, конечно, персоны, которые демонстрируют свои истории успеха. Для нас это важно. Это люди, о которых есть, что сказать, которые чего-то достигли. Ко всему прочему, это вызывает и чувство патриотизма, потому что всегда приятно жить рядом с человеком, которым можно гордиться.



Сейчас все так быстро меняется, что взрослые не успевают ловить тренды, а люди моего возраста живут online. Например, мне, когда я покупаю журнал, интересно читать об интернет-звездах. Вы учитываете это в своем издании?



Можно сказать, что сейчас молодое поколение больше погружено в интернет, в том числе, в социальные сети. В этом смысле конкурировать нам достаточно сложно. Мы стараемся делать выборку классического материала. Но при выборе темы мы учитываем тренды сегодняшнего дня, оставаясь в своей возрастной целевой аудитории (18+).

У нашей семьи есть замечательный друг, опытный бизнесмен, который выстроил свое дело так, что он в нем вообще не участвует. Только на его учредительскую карточку поступают деньги. Возможно ли подобное построение бизнеса в глянцевом издании?

Это вопрос управления. На сегодняшний день существует масса управленческих техник, которые имеют место. Различают дистанционное и непосредственное управление предприятием. Глянцевый бизнес – это все же область малого предпринимательства и небольших коллективов. Здесь дистанционное управление будет не совсем правильным. Но если говорить о развитии любого предприятия, чем больше его структура и линейка предложений, тем увеличивается его функциональная нагрузка. Естественно, руководитель, выбирая себе сильный топ-менеджмент, может правильно распределять зоны контроля, и, таким образом, позволить себе уйти и дистанционно управлять бизнесом.

В нашем глянце пока такой структуры нет, но в крупных издательских домах России дистанционное управление присутствует. Оно, как правило, практикуется в городах-миллионниках – Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге. Численность сотрудников в глянце регулируют экономические законы издания, связанного с рынком, от которого он зависит.

Где вы любите отдыхать?

У меня нет пристрастия к конкретному месту. Я просто люблю отдыхать, и для меня, в первую очередь, важен вопрос "с кем отдыхать?" Я могу великолепно отдохнуть и в Приморском крае, я очень его люблю, особенно Хасанский район. Также мне очень нравится Пхукет в Корее, Бали, особенно в зимнее время.

Какие самые яркие события в этом году именно для вас?

Рождения внука. Также в этом году мы стали издавать второй журнал, бортовой журнал "Аврора". С февраля этого года это новый большой и ответственный продукт. Это наиболее глобальное мероприятие, которое произошло в моей бизнес-жизни. На сегодняшний день мы готовим уже десятый номер. Когда ты понимаешь, что ты делаешь то, что приносит удовольствие, это очень вдохновляет.

Спасибо за замечательную беседу. Студия журналистики "Недетские новости" совместно с Центром социальных инноваций "Черный куб" дарят Вам сборник сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса". Читайте вашим детям и внукам с удовольствием. В свою очередь я хочу поблагодарить вас за приглашение и замечательную беседу. Хочу пожелать огромных успехов в этом сложном труде. Желаю вам растущего стремления что-то делать и находить всегда что-то интересное.