В Центре современного искусства "Заря" открылась ретроспективная выставка "Ассы в массы", которая посвящена андерграундному движению "Асса" и его основателю Гарику Асса (настоящее имя - Олег Коломейчук). Явление возникло в начале 1980 года в Ленинграде и Москве. Движение "Асса" также часто именуют "красной волне" в искусстве. Сюда, в первую очередь, включается музыкальные жанры и киноиндустрия, мода и дизайн. Во время выставки, которая продлится до 4 февраля следующего года, также будут проходить мастер-классы куратора проекта Михаила Бастера, сообщает ЕНВ.

"Асса" - термин, который зародился в устах художников, относящих себя к течению некрореализма. Первоначально движение развивалась в среде продвинутой молодежи Ленинграда. Подобным образом была именована выставка художника Тимура Новикова, затем "Ассой" стали называться и полотна художника Олега Котельникова в бывшем ленинграде. Схоже называлась роспись одежды модных дизайнеров во время преобладания битнических веяний в искусстве. Во время демонстраций современного дизайна "Популярной механики" Сергея Курехина "Ассами" также называли модельные парады в столице. В рок-н-рольных сходках данного направления участвовали рокеры того времени, деятели-неформалы, писатели и завсегдатаи ночных клубов. Позднее вышедший одноименный фильм стал своеобразным лозунгом веяний того времени и сейчас является культовым для киноиндустрии страны.

"В приморской столице мы развернули огромную платформу, чтобы со всем колоритом рассказать о веяниях того времени, понять настроения народных масс, углубиться в психологию культурных деятелей. Именно в конце 80-х годов в России произошел культурный всплеск альтернативы. "Красная волна" в искусстве еще мало изучена, мы продолжаем работать в этом направлении. Помимо выставок мы готовим фотокнигу о направлении "Асса", куда войдут в частности фотопроекты из моей коллекции", - рассказал Михаил Бастер.

По словам куратора проекта, в выставке представлены культовые экспозиции художников Тимура Новикова, Георгия Острецова, Инала Савченкова, Евгения Юфита, Сергея Шутова, участников арт-группировок "Чемпионы мира", "Новые художники" и "Некрореалисты" из коллекций Московского музея современного искусства, Музея Art4Ru, а также из личных собраний Гарика Ассы, Сергея Шутова и других. Специально для выставки участники советского андерграунда предоставили предметный фонд, включающий в себя элементы гардероба, пластинки, постеры, шляпы. Выставка будет дополнена мультимедийными материалами (анимация, короткометражные и полнометражные фильмы, видеоарт, видеодокументация перформансов и модных показов) в виде медиа-инсталляций и сеансов параллельной образовательной программы.

"Экспозиция в Центре современного искусства показывает модные бренды в разных сферах искусства 80-х годов в Советском Союзе. Именно в то время вышли новые имена культурных деятелей. Вместе с этим, будут проводиться кинопоказы, мастер-классы, на которых могут присутствовать все желающие. Вступительным словом к выставке "Ассы в массы" стала экспозиция арт-дуэта "ЕлиКука". Мы собираемся многое рассказать об этом времени нашим посетителям. Все образы и смыслы манипулируются художниками и обращаются в любую сторону, в зависимости от художественного замысла", - отметила главный куратор Центра нового современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте.

В российской столице "асса-парады" все годы перестройки были центром всех культурных событий России. Сюда относятся и огромные полотна в Манеже и указывали на стандарты развития так называемой ночной жизни, клубов и культурных группировок. Основная цель подобных мероприятий сейчас формулируется как продвижение установок новых культурных проектов, шокирующих и внецензурных, среди консервативного советского населения.

"Культура "Ассы" в России и СССР стала основным мотивом для развития нового культурного развития появляются новые имена во всех сферах искусства. Мы хотим не только рассказать о том времени, но и показать актуальность тех культурных установок в 21 веке, в том числе и для Дальнего востока", - рассказала Алиса Богданайте.

Основным звеном зарождения культурного переворота на Дальнем Востока является Гарик Асса. Он стал основной причиной культурного движения, начальным звеном панк-дендизма Гарик Асса. Пытаясь развернуть деятельность в Хабаровске, Гарик Асса (Олег Коломейчук) покинул Дальний Восток в 1970-х годах. Он сразу влился в круг культурной интеллигенции Ленинграда, создав московский блошиный рынок на Тишинке, он стал вводить моду на стиль черно-белого нуара и так называемый стиль "мёртвый разведчик", который состоял из одеяний вдов советских военных и работников коммунистической партии.

Тимур Новиков определил Олега Коломейчука министром дизайна при правительстве "Новых художников", а из участников показов и созданных образов возникло модельное агентства в импровизационном стиле "Ай-да-люли", девиз которого определился как "Безумный род людской, кривляйся и пляши". Главной темой "Ай-да-люли" всегда являлось уничтожение границ повседневной и авангардной одежды, что расширялось благодаря уличным показах "для всех". Впоследствии Гарик Асса стал катализатором "переезда" моды из Ленинграда в Москву.

На выставке в центре "Заря" фигуре культового дизайнера отведено особое место. По мнению ее организаторов, он стал точкой связи между отдельными дисциплинами альтернативной культуры и событиями конца 20 века.