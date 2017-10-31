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Экономика

30 октября 2017, 18:50
В Приморском крае возобновили выращивание женьшеня

В Приморском крае возобновили выращивание женьшеня

Его не производили 15 лет

Долгое время, женьшень в Приморье не выращивался. Однако сейчас, спустя пятнадцать лет, производство чудодейственного растения продолжилось. Посев женьшеня начался в селе Староваровка Анучинского района, сообщает ЕНВ.

Предполагается, что спустя пять лет посевы женьшеня будут расти уже на двадцати гектарах. В это же время растение можно будет отправлять на продажу.  Среди потребителей уникального корня окажутся покупатели из Приморья и зарубежья.

Поскольку растение довольно капризное, для ухода за ним нужно поддерживать специальный тепловой режим. Помимо этого, есть особенности другого рода. Например, женьшень не очень хорошо переносит солнечный свет, поэтому его будут защищать от лучей навесом.

Фармакологические предприятия уже ждут запуска производства этого редкого лекарственного растения на территории Приморья. Напомним, что в советское время на территории края функционировал совхоз "Женьшень", он просуществовал до 2002 года. Сейчас же, традиция выращивания этого растения опять вернется в регион.

Метки: женьшень

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