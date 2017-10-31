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В мире

30 октября 2017, 16:00
МАГАТЭ заявила о соблюдении Ираном ядерного соглашения

МАГАТЭ заявила о соблюдении Ираном ядерного соглашения

Ранее США начали процедуру оспаривания выполнения Тегераном своих обязательств по атомной энергетике на международной арене

Глава МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что Иран выполняет свои обязательства по соглашению с шестью мировыми державами. В число этих стран входят Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия. Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный 14 июля 2015 года, был направлен на сокращение ядерной программы в Иране, сообщает ЕНВ.

Между тем, президент США Дональд Трамп отказывается официально подтвердить, что Иран соблюдает соглашение о своей ядерной программе. В настоящее время, Конгресс США изучает вопрос о том, следует ли повторно вводить санкции в отношении Тегерана.

В это же время, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано посетил Тегеран и встретился с главой Организации по контролю атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи. После проведения совместной пресс-конференции Амано заявил, что обязательства Ирана, взятые стороной на себя в отношении ядерной энергетики, успешно осуществляются.

Напомним, в рамках обязательств Ирана, большая часть обогащённого урана будет вывезена из страны за границу. Также завод по обогащению топлива "Фордо" должен стать научно-исследовательским центром ядерной физики, в котором не будет мощностей по обогащению урана. Кроме того, согласно Плану действий, МАГАТЭ получает доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, что позволит международной организации следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер.

Глава МАГАТЭ подтвердил важность ядерного договора между Ираном и шести мировыми ядерными державами, заявив, что план действий в свое время был поддержан Советом Безопасности ООН.

Салехи указал на готовность Ирана сотрудничать с инспекциями МАГАТЭ и продолжать соблюдение соглашения. Он отметил важность Совместного всеобъемлющего плана действий и нежелание Тегерана его разрывать. Указывая на готовность сотрудничать с МАГАТЭ, Иран, по-видимому, надеется на углубление связей с европейскими и другими странами, которые оказывают поддержку ядерному соглашению. При этом, Иран демонстрирует заполитизированность высказываний официальных лиц США в отношении "Иранской программы".

Метки: Иран, МАГАТЭ

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