МАГАТЭ заявила о соблюдении Ираном ядерного соглашения

Глава МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что Иран выполняет свои обязательства по соглашению с шестью мировыми державами. В число этих стран входят Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия. Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный 14 июля 2015 года, был направлен на сокращение ядерной программы в Иране, сообщает ЕНВ.

Между тем, президент США Дональд Трамп отказывается официально подтвердить, что Иран соблюдает соглашение о своей ядерной программе. В настоящее время, Конгресс США изучает вопрос о том, следует ли повторно вводить санкции в отношении Тегерана.

В это же время, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано посетил Тегеран и встретился с главой Организации по контролю атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи. После проведения совместной пресс-конференции Амано заявил, что обязательства Ирана, взятые стороной на себя в отношении ядерной энергетики, успешно осуществляются.

Напомним, в рамках обязательств Ирана, большая часть обогащённого урана будет вывезена из страны за границу. Также завод по обогащению топлива "Фордо" должен стать научно-исследовательским центром ядерной физики, в котором не будет мощностей по обогащению урана. Кроме того, согласно Плану действий, МАГАТЭ получает доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, что позволит международной организации следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер.

Глава МАГАТЭ подтвердил важность ядерного договора между Ираном и шести мировыми ядерными державами, заявив, что план действий в свое время был поддержан Советом Безопасности ООН.

Салехи указал на готовность Ирана сотрудничать с инспекциями МАГАТЭ и продолжать соблюдение соглашения. Он отметил важность Совместного всеобъемлющего плана действий и нежелание Тегерана его разрывать. Указывая на готовность сотрудничать с МАГАТЭ, Иран, по-видимому, надеется на углубление связей с европейскими и другими странами, которые оказывают поддержку ядерному соглашению. При этом, Иран демонстрирует заполитизированность высказываний официальных лиц США в отношении "Иранской программы".