Во Владивостоке завершилось первое межвидовое российско-индийское учение "Индра-2017"

На водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке прошла торжественная церемония закрытия первого российско-индийского межвидового учения "Индра-2017" с участием представителей командования ТОФ, Восточного военного округа (ВВО), Вооруженных сил Индии, парадных расчетов экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, роты почетного караула, оркестра штаба ТОФ, сообщает ЕНВ.

В честь завершения учения "Индра-2017" состоялся парад, в ходе которого руководители учения с российской и индийской сторон заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Соломатин и командир дивизии сухопутных войск Индии генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад поприветствовали военнослужащих двух стран.

Выступая перед собравшимися временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-полковник Александр Журавлев отметил, что прошедшие межвидовое учение стало самым масштабным в истории двух стран и наглядно показало насколько вырос уровень взаимодействия между военнослужащими России и Индии.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Индии в Российской Федерации Панкадж Саран заявил, что тематика совместного учения - противодействие терроризму - является актуальной и подобные учения ставят заслон на пути террористов. Он также поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации совместных действий.

Приказом Министра обороны Российской Федерации ряд военнослужащих Вооруженных сил Индии награжден медалью "За укрепление боевого содружества". Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад также вручил российским военным медали "За отличие в учениях "Индра".

После церемонии торжественного спуска флага учения "Индра-2017" состоялось торжественное прохождение военнослужащих двух стран. Учение завершилось пролётом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С, четверки вертолётов Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортного самолёта ВВС Индии.