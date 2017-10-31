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Общество

30 октября 2017, 13:50
Во Владивостоке завершилось первое межвидовое российско-индийское учение "Индра-2017"

Во Владивостоке завершилось первое межвидовое российско-индийское учение "Индра-2017"

Учение завершилось пролётом четверки истребителей Су-35С, четверки вертолётов Ми-8АМТШ и военно-транспортного самолёта ВВС Индии

На водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке прошла торжественная церемония закрытия первого российско-индийского межвидового учения "Индра-2017" с участием представителей командования ТОФ, Восточного военного округа (ВВО), Вооруженных сил Индии, парадных расчетов экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, роты почетного караула, оркестра штаба ТОФ, сообщает ЕНВ.

В честь завершения учения "Индра-2017" состоялся парад, в ходе которого руководители учения с российской и индийской сторон заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Соломатин и командир дивизии сухопутных войск Индии генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад поприветствовали военнослужащих двух стран.

Выступая перед собравшимися временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-полковник Александр Журавлев отметил, что прошедшие межвидовое учение стало самым масштабным в истории двух стран и наглядно показало насколько вырос уровень взаимодействия между военнослужащими России и Индии.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Индии в Российской Федерации Панкадж Саран заявил, что тематика совместного учения - противодействие терроризму - является актуальной и подобные учения ставят заслон на пути террористов. Он также поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации совместных действий.

Приказом Министра обороны Российской Федерации ряд военнослужащих Вооруженных сил Индии награжден медалью "За укрепление боевого содружества". Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад также вручил российским военным медали "За отличие в учениях "Индра".

После церемонии торжественного спуска флага учения "Индра-2017" состоялось торжественное прохождение военнослужащих двух стран. Учение завершилось пролётом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С, четверки вертолётов Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортного самолёта ВВС Индии.

В 2017 году учение впервые прошло в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" было спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

В ходе учения впервые в истории ВКС России полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, в составе которых роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии. Смешанные экипажи пилотировали самолёты Су-30М2, АН-26 и вертолёты Ми-8АМТШ приняли участие в высадке групп тактического десанта на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишенные позиции, имитирующие огневые точки условного противника.

В морской части учения совместный отряд кораблей отработал проводку за тралами, выполнил артиллерийские стрельбы, а досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в эпизоде учения по контролю над морским судоходством, в ходе которого отрабатывались стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна. Морская часть завершилась совместной высадкой морского десанта на необорудованное побережье.

На полигоне Сергеевский в Приморском крае подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и военнослужащие корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Индии провели совместную тренировку по отражению нападения условных террористов на укреплённый блокпост, а также отбили атаку вооруженных групп на гуманитарный конвой.

Метки: Индра-2017

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