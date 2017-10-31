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Экономика

30 октября 2017, 13:30
В Приморском крае выставлены на конкурс рыбопромысловые участки для КМНС

В Приморском крае выставлены на конкурс рыбопромысловые участки для КМНС

Заявки будут рассматриваться 21 декабря

Два рыбопромысловых участка в Японском море выставлены на торги для традиционного рыболовства. Аукцион на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС), проживающих на территории Приморского края проведет Приморское территориальное управление Росрыболовства, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

На конкурс выставлены два рыбопромысловых участка в Японском море (2 лота). Один общей площадью 16 га в Ольгинском муниципальном районе, другой – общей площадью 398 га в Лазовском муниципальном районе.

Срок заключения договора – 10 лет.

Прием документов начался 25 октября по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2, каб. №2. Окончание срока подачи заявок – 27 ноября.

Заявку в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, можно направить на адрес электронной почты konkurs@prim-fishcom.

Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к ним будет проводиться Конкурсной комиссией в 10.30 27 ноября 2017 года по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д.2, каб.13. При процедуре может присутствовать заявитель.

Заявки будут рассматриваться 21 декабря. Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится 11 января 2018 года.

С информацией и документами о торгах можно ознакомиться на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru и на сайте Приморского территориального управления http://prim-fishcom.ru.

Метки: Росрыболовство

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