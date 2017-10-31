Си Цзиньпин назначил новых руководителей Шанхая и провинции Гуандун

Китайское руководство назначило новых глав двух важнейших экономических центров КНР. Чиновники, близкие к председателю КНР Си Цзиньпину, заняли руководящие посты в городе Шанхае и провинции Гуандун, сообщает ЕНВ.

Китайское государственное агентство новостей "Синьхуа" сообщает о том, что Ли Цян, который когда-то работал под руководством Си Цзиньпина в провинции Чжэцзян, станет высшим должностным лицом коммунистической партии в Шанхае. Ли Цян ранее был партийным секретарем в провинции Цзянсу. Он заменит прежнего руководителя самого крупного города КНР Хань Чжэна, который был назначен в Постоянный комитет Политбюро на прошлой неделе.

Ли Си, еще одна близкая кандидатура к Си Цзиньпину, стал руководителем в экономически развитой провинции Гуандун. Ранее он был высшим должностным лицом провинции Ляонин. Китайские эксперты отмечают, что данные назначения являются продолжением политики выстраивания вертикали власти, начатой главой государства Си Цзиньпином еще в преддверии XIX съезда КПК, теперь кадровые перестановки дошли и до регионов, утверждают они.