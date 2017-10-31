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В мире

30 октября 2017, 12:10
Население Каталонии разделено примерно поровну по вопросу выхода региона из состава Испании

Население Каталонии разделено примерно поровну по вопросу выхода региона из состава Испании

Власти региона объявили о выходе из Испании, а его жители вышли на митинг за сохранение Каталонии в составе страны

Провозглашение независимости Каталонии вызвало широкий общественный резонанс. Сторонники и противники независимости региона выходят на улицы. В минувшее воскресенье сотни тысяч людей, которые хотят, чтобы Каталония оставалась частью Испании, собрались на массовый митинг в столице Барселоны, сообщает ЕНВ.

В полиции города сообщают о том, что около 300 тысяч человек участвовали в шествии, размахивая испанскими флагами. При этом, демонстранты исполняли гимн испанской монархии. Участники шествия рассказали, что они вышли на улицы, чтобы показать, что Каталония является частью Испании.

Напомним, региональный парламент Каталонии проголосовал за одностороннее провозглашение независимости региона в пятницу. Одновременно с этим, испанское правительство отправило в отставку каталонского лидера Карлеса Пучдемона. Мадрид предпринимает шаги для прямого управления северо-восточным регионом.

Отметим, что в некоторых городах Каталонии большинство жителей все же выступают за отделение. Подобные настроения наблюдаются в родном городе Пучдемона, Жироне, где жители вышли на митинг за независимость региона от Испании.

Опросы показывают, что каталонцы разделены. Газета El Mundo опубликовала результаты последнего исследование в воскресенье. Он показывает, что поддержка сепаратистов составляет 42,5 процента, тогда как 43,4% заявили, что поддерживают партии, выступающие против провозглашения независимости.

Метки: Каталония

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