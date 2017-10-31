Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

30 октября 2017, 11:20
И.о. главы Владивостока Константин Межонов будет назначен вице-губернатором Приморья

И.о. главы Владивостока Константин Межонов будет назначен вице-губернатором Приморья

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о назначении Константина Межонова вице-губернатором края

Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с депутатами думы Владивостока и руководством администрации города проходит сегодня, 30 октября, в зале заседаний думы. В центре внимания – вопросы социально-экономического развития краевой столицы, сообщает ЕНВ.

В ходе встречи Андрей Тарасенко сообщил, что исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов будет назначен вице-губернатором Приморского края, курирующим, в числе основных, вопросы образования и культуры.

В ходе встречи еще раз было заявлено, что развитие Владивостока является одним из приоритетных для Приморья, и что совместными усилиями всех уровней власти необходимо добиваться благоприятных изменений во всех сферах жизни города и края. 

Метки: вице-губернатор, Межонов, назначение, Тарасенко

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Почти 85% жителей Дальнего Востока скорее не проголосовали бы за женщину на президентских выборахПочти 85% жителей Дальнего Востока скорее не проголосовали бы за женщину на президентских выборах
вчера, 09:00
В Приморье этот показатель выше 85%
До 2020 года РФ перечислит в субъекты Дальнего Востока почти 70 млрд. рублей на соцэкономразвитиеДо 2020 года РФ перечислит в субъекты Дальнего Востока почти 70 млрд. рублей на соцэкономразвитие
29 октября 2017, 17:50
Правительство России определило критерии отбора проектов при субсидировании бюджетов дальневосточных регионов
Болевые точки приморской медицины рассмотрели краевые депутатыБолевые точки приморской медицины рассмотрели краевые депутаты
27 октября 2017, 14:00
Комитет краевого парламента по социальной политике и защите прав граждан обсудил текущую ситуацию в здравоохранении Приморья

Последние новости

Во Владивостоке открылась ретроспективная выставка "Ассы в массы"Во Владивостоке открылась ретроспективная выставка "Ассы в массы"
вчера, 23:00
Главные материалы для выставки андерграундного движения предоставил российский художник и дизайнер Михаил Бастер
В Приморском крае возобновили выращивание женьшеняВ Приморском крае возобновили выращивание женьшеня
вчера, 18:50
Его не производили 15 лет
МАГАТЭ заявила о соблюдении Ираном ядерного соглашенияМАГАТЭ заявила о соблюдении Ираном ядерного соглашения
вчера, 16:00
Ранее США начали процедуру оспаривания выполнения Тегераном своих обязательств по атомной энергетике на международной арене

От первого лица

Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе
21.10.2017 14:40
Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1
20.10.2017 17:20
"Примтеплоэнерго" сменил руководителя 1
22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1
24.10.2017 16:20
Японская делегация вновь посетит Курильские острова 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+