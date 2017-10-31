И.о. главы Владивостока Константин Межонов будет назначен вице-губернатором Приморья

Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с депутатами думы Владивостока и руководством администрации города проходит сегодня, 30 октября, в зале заседаний думы. В центре внимания – вопросы социально-экономического развития краевой столицы, сообщает ЕНВ.

В ходе встречи Андрей Тарасенко сообщил, что исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов будет назначен вице-губернатором Приморского края, курирующим, в числе основных, вопросы образования и культуры.

В ходе встречи еще раз было заявлено, что развитие Владивостока является одним из приоритетных для Приморья, и что совместными усилиями всех уровней власти необходимо добиваться благоприятных изменений во всех сферах жизни города и края.