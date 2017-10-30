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Политика

30 октября 2017, 09:00
Почти 85% жителей Дальнего Востока скорее не проголосовали бы за женщину на президентских выборах

Почти 85% жителей Дальнего Востока скорее не проголосовали бы за женщину на президентских выборах

В Приморье этот показатель выше 85%

Женская тема в политике стала популярным трендом в преддверии президентской компании-2018. 18 октября известная телеведущая, журналист и общественный деятель Ксения Собчак объявила о своем выдвижении на предстоящих в марте выборах президента. Спустя несколько дней СМИ стало известно об инициативе учреждения должности спецпредставителя ГД РФ по делам женщин, а также о решении спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина доработать некогда отложенный законопроект о госгарантиях равных прав мужчин и женщин, сообщает ЕНВ.

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел социологическое исследование на территории субъектов Дальнего Востока. Специалисты спросили жителей регионов, готовы ли они голосовать на выборах Президента Российской Федерации за женщину. Всего в опросе приняли участие свыше 11 тысяч человек в период с 19 по 29 октября 2017 года.

Оказалось, что с нетерпением ждут женщин-кандидатов на предстоящих президентских выборах лишь 1,7% опрошенных. Именно столько, по данным исследования, непременно бы отдали бы свой голос за женщину на выборах Президента Российской Федерации. Еще 13,8% респондентов допускают возможность проголосовать за женщину на выборах главы государства. Почти 85% жителей дальневосточных субъектов скорее отрицательно смотрят на возможность поддержки кандидата-женщины на президентских выборах. При этом, большая часть из них (44,4%) ни при каких условиях не проголосуют за представителя слабого пола на общенациональных выборах.

В Приморском крае, по данным опроса более 2600 респондентов, отношение к выдвижению женщин-политиков на выборах президента схожее. С той лишь разницей, что процентное количество тех, кто непременно бы проголосовал за женщину в два раза меньше – 0,8%. 368 приморцев (14%) сказали, что возможно бы отдали свой голос за кандидата-женщину, 1109 (42,2%) – что, скорее всего, это бы этого не сделали. Большинство жителей края (43%) уверены, что точно бы не проголосовали за женщину на выборах Президента Российской Федерации.

Наибольшее число тех, кто, с высокой вероятностью проголосовал бы за женщину на президентских выборах, живут на северо-востоке дальневосточного региона, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В этих регионах допускают возможность голосования за женщин более 25% респондентов. Наименьшее число таких людей – в республике Якутия и Сахалинской области (менее 10%). Выборочная совокупность исследования ЦСИ "Чёрный куб" была составлена с учетом половозрастной структуры населения в регионах Дальнего Востока, а это значит, что большая часть опрошенных – женщины, они же являются основным электоратом на российских выборах.

"Самое интересное, что не голосуют за кандидатов-женщин именно женщины, - отмечает ведущий политолог Дальнего Востока, главный эксперт Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – Рискну предположить, что мы о себе знаем слишком много. К тому же, как показал опрос, срабатывают патриархальные стереотипы, в которых, кстати, ничего плохо я лично не вижу. При этом, и мужчины не слишком жалуют женщин в политике", - подчеркнула она.

Наталья Коломейцева выделила несколько причин высокого антирейтинга у женщин среди избирателей. "Во-первых, женщина не может полностью отдаться общественному делу, которым занимается, поскольку она полностью отдаётся лишь семье – своим детям. Если же это не так, то кто будет растить новое поколение и может ли такая женщина принимать верные государственные решения, особенно в социальной сфере? Искажение социальных ролей может привести к непоправимым глобальным последствиям. Во-вторых, вытекающий из первой причины фактор, женщина все время вынуждена отвлекаться на детей, внуков, в ее голове постоянно сидит детерминанта, остальное вторично. В-третьих, женщины менее решительны, в некоторых обстоятельствах бывают излишне эмоциональны и обидчивы. Они умеют созидать, но в политике чаще нужно действовать хладнокровно, а в некоторых случаях даже деструктивно".

Как отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб", политолог Юрий Коломейцев, в ходе исследования большинство опрошенных говорили и о том, что, скорее всего, не проголосуют за женщин и на других выборах, в том числе, региональных и муниципальных, при условии, что будут достойные кандидаты среди мужчин.

Метки: выборы, женщины, опрос, президент

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