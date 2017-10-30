Опубликованы поправки в ФЗ о ДВ-гектаре, расширившие круг лиц, которые могут получить землю в ДФО

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект изменений в федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", подготовленный Министерством по развитию Дальнего Востока, сообщает ЕНВ.

Проект изменений в закон о дальневосточном гектаре предусматривает возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а при условии получения ими гражданства Российской Федерации в установленном порядке – в собственность.

То есть, теперь предоставление земельных участков, находящихся на территории субъектов Российской Федерации будет разрешено не только гражданам России, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками указанной государственной программы, а также членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

При этом, прекращение договора безвозмездного пользования участком будет происходить если гражданин по истечению срока действия свидетельства участника программы не приобретёт гражданство Российской Федерации, а также если его свидетельство об участии аннулировано.

В пояснительной записке к проекту указывается, что реализация предусмотренных проектом федерального закона изменений будет способствовать достижению целей Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечит ускоренное достижение целей государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". До 1 ноября 2017 года законопроект будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Отметим, что впервые расширить программу дальневосточного гектара на соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, предложил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе проведения III Восточного экономического форума, проходившем 6-7сентября 2017 года во Владивостоке.

Ведущий политолог Дальнего Востока, канд. полит. наук Наталья Коломейцева отмечает, что в регионе в настоящий момент пересекается реализация нескольких приоритетных для государства программ. При этом, по словам эксперта, программа "дальневосточный гектар", является дополнительным механизмом решения проблем в миграционной сфере.

"Осваивать Дальний Восток необходимо, без этого в регионе не будет ни капитала, ни инвестиций, ни стабильных рабочих рук", - отметила Наталья Коломейцева.