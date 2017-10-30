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Экономика

29 октября 2017, 18:30
КРДВ освободят от налога при передаче имущества в собственность государства

КРДВ освободят от налога при передаче имущества в собственность государства

При передаче имущества и обязательств по строительству коммуникаций органам государственной и муниципальной власти КРДВ сможет не платить налоги

На федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект внесения изменений в статьи 146 и 170 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

 В 146 статье налогового кодекса РФ прописаны объекты налогообложения, а также те объекты имущества, которые таковыми не признаются. Проектом, разработанным в Минвостокразвития, предполагается отменить налогообложение при передаче на безвозмездной основе имущества, в том числе, объектов незавершённого строительства, Корпорацией по развитию Дальнего Востока органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в связи с высокой удельной стоимостью создания в дальневосточных регионах собственной службы эксплуатации АО "КРДВ" (для проведения работ по обеспечению коммуникаций в ТОРах) может быть экономически нецелесообразной. Существующие коммунальные, дорожные, энергетические службы в некоторых случаях за счет эффекта масштаба способны обеспечить рентабельное содержание и эксплуатацию объектов свободных экономических зон на Дальнем Востоке.

В этой связи, по мнению составителей проекта, в ряде случаев целесообразна передача построенных объектов инфраструктуры с баланса АО "КРДВ" в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований путем безвозмездной передачи либо путем взноса в уставный капитал дочерних обществ, созданных совместно с субъектами Российской Федерации.

Отметим, что поправка в 170-ю статью НКРФ предполагает неприменение налога к вычету налогоплательщиком (АО "КРДВ") в отношении передачи имущества, нематериальных активов, имущественных прав акционерным обществом.

 

Метки: КРДВ, налоги

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