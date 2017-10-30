Новогодние подарки ручной работы набирают популярность у приморцев

Итоги предновогодних продаж 2017 года во Владивостоке показали - никакого предпраздничного "бума" ритейлерам наблюдать не приходилось. По мнению экспертов, в целом, падение покупательской активности объясняется простым дефицитом средств потребителей, проще говоря, денег нет у трудового народа. Однако, время новогодних подарков никто не отменял. ЕНВ провели мониторинг среди покупателей и выяснили - люди с достатком "средний" и "ниже среднего" в преддверии наступления года Желтой собаки индекс покупательской активности в ТРЦ поднимать не спешат. А вот подарки ручной работы набирают популярность.

Семь из десяти опрошенных респондентов рассказали, что "денег на подарки многочисленным друзьям, коллегам и дальним родственникам просто не хватит, а обидеть никого не хочется", поэтому в такой ситуации подарки, сделанные своими руками – могут стать решением проблемы. А вот на просьбу конкретизировать – что именно собираетесь мастерить – четкого ответа мы не дождались.

Итак, попробуем разобраться. Направление "хенд-мейд" давно набирает популярность в России. Приморье не исключение. Ведь именно собственноручно сделанные поделки, позволяют выразить всю заботу и любовь тем, кому они будут вручены. Однако, продумывая такой подарок, не стоит забывать о знаке предстоящего 2018 года, который пройдет под покровительством Желтой собаки, советуют эксперты. Логично предположить, что дарить поделки с изображением этого животного будет весьма уместно.

Например, можно смастерить яркие и смешные аппликации, картины, оригами, вязаные шапочки в виде симпатичных собачьих мордашек, оригинальные шарфы и варежки. Те, кто умеет вышивать, вполне могут сделать красивые вышивки на салфетках, полотенцах, украсить вышивкой предметы одежды.

Можно слепить из специальной глины фигурку собаки. Другой вариант – пирог с изображением хозяйки года. Вариантов огромное количество. А главное, оригинально и финансово доступно.

Большая часть респондентов планируют не замарачиваться ручной работой, но использовать в качестве подарков так называемые "передарки". Ведь практически в каждой семье есть те вещи, которые, безусловно, "новые", просто "не пригодились по хозяйству". С учетом того, что символ нового года предполагает уют в доме, такие презенты вполне могут пригодиться вашим близким людям. Например, в качестве подарков подойдут теплые варежки, шарф, пледы, посуда, подставки под горячее, картины, ароматизированные свечи, декоративные подсвечники, светильники и прочие мелочи, привносящие уют и душевное тепло в дом любого человека.

Еще один замечательный и, в то же время, довольно бюджетный способ доставить близким радость - сладкие подарки. Их можно приготовить собственноручно или приобрести в магазине. В настоящее время актуальной становится тенденция подарков в виде сладких корзин. Аналогичный сюрприз можно собрать и в другом варианте, если исключить из корзинки сладости, то можно дополнить ее фруктами, кусочком сыра хорошего сорта, бутылочкой вина или ликера. Такие презенты можно преподнести старшим родственникам, друзьям, а также это отличный вариант для тех, кто собирается пойти в гости.

Прекрасной альтернативой дорогим презентам могут стать популярные в наше время подарки в виде фото-принтов. Друзьям и дальним родственникам на Новый год можно преподнести кружки с фотографией, благо, заказать такую вещь во Владивостоке можно почти в любой фотостудии за относительно низкую цену – от 250 рублей. Более дорогие варианты – новогодний перелистной календарь. Такой подарок особенно идеально подойдет, если речь идет о коллегах по работе. "Один для всех и все на одном" - календарь с вставленными в него фотографиями и яркими комментариями сотрудников своего офиса будет отличаться как оригинальностью, так и бюджетностью – с учетом того, что дарится он всему коллективу одновременно.

Что касается близких родственников, конечно, экономить на них не стоит. Практически все респонденты заявили – родителям, детям и близким друзьям подарки будут приобретаться по традиции - в магазинах и по принципу - "каждого порадовать индивидуально, на совесть".

В этом плане, считают эксперты, ситуация по сравнению с прошлым годом не сильно поменяется. Так, в 2016 году число покупок косметики и парфюмерии выросло на 70%. Средний чек составлял чуть более 6, 5 тыс. руб. Ювелирные изделия, наоборот, не пользовались особым спросом, что прогнозируется и в текущее время.

В преддверии 2017 года в полтора раза увеличились расходы на товары для дома, а на товары для спорта и отдыха — на 20%. На бытовую технику спрос также вырос на 15%, в то время на электронику, наоборот, снизился - в этой категории траты покупателей сократились почти на 40%.

Большинство аналитиков уверены, несмотря на низкие зарплаты и затянувшийся кризис, перед новогодними праздниками во Владивостоке покупательская активность возрастет. И произойдет это, как всегда, "за счет сезонности".