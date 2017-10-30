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Политика

29 октября 2017, 17:50
До 2020 года РФ перечислит в субъекты Дальнего Востока почти 70 млрд. рублей на соцэкономразвитие

До 2020 года РФ перечислит в субъекты Дальнего Востока почти 70 млрд. рублей на соцэкономразвитие

Правительство России определило критерии отбора проектов при субсидировании бюджетов дальневосточных регионов

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий комплексных планов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", сообщает ЕНВ.

Согласно ему, на данный момент предполагается финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому развитию территорий Дальнего Востока, предусмотренное объемами бюджетных ассигнований в 2018 году – 33 724 495,0 тыс. рублей, в 2019 году – 17 747 956,5 тыс. рублей и в 2020 году – 16 933 548,5 тыс. рублей.

Критериями отбора наиболее приоритетных мероприятий для распределения субсидий и их софинансирование из федерального бюджета являются:

  • наличие указанных мероприятий в планах и программах социально-экономического развития отдельных территорий Дальнего Востока, утвержденных Правительством Российской Федерации;
  • численность населения, не обеспеченная необходимыми социальными услугами;
  • соотношение частных и государственных инвестиций (применимо только для новых крупных инвестиционных проектов).
  • Кроме того, правительство определилось с квалификационными требованиями к этому отбору, которые выражаются в следующем:
  • создание социальной инфраструктуры для обеспечения реализации новых крупных инвестиционных проектов;
  • решение наиболее острых проблем в социальной сфере, характеризующихся наибольшим отставанием от среднероссийских показателей;
  • развитие территорий, в границах которых расположены смежные (или) компактно расположенные земельные участки, находящееся в безвозмездном пользовании граждан в соответствии законом о дальневосточном гектаре.

Метки: субсидии

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