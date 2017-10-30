До 2020 года РФ перечислит в субъекты Дальнего Востока почти 70 млрд. рублей на соцэкономразвитие

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий комплексных планов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", сообщает ЕНВ.

Согласно ему, на данный момент предполагается финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому развитию территорий Дальнего Востока, предусмотренное объемами бюджетных ассигнований в 2018 году – 33 724 495,0 тыс. рублей, в 2019 году – 17 747 956,5 тыс. рублей и в 2020 году – 16 933 548,5 тыс. рублей.

Критериями отбора наиболее приоритетных мероприятий для распределения субсидий и их софинансирование из федерального бюджета являются: