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Общество

29 октября 2017, 17:20
МЧС будет контролировать деятельность регионов и муниципалитетов при ликвидации последствий ЧС

МЧС будет контролировать деятельность регионов и муниципалитетов при ликвидации последствий ЧС

Министерство будет следить за своевременной и обоснованной подготовкой документов о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект в Положение о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", который регулирует правоотношения в системе контрольно-надзорной деятельности России. Документ был подготовлен МЧС России по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает ЕНВ.

Согласно проведенному в МЧС мониторингу субъектов Российской Федерации за 2016-2017 годы, были выявлены случаи несвоевременной организации работы по подготовке и дальнейшему сопровождению обосновывающих документов о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это вызвало задержку осуществления соответствующих выплат и, как следствие, нарушение прав пострадавших.

Например, в июне 2016 года после циклона "Гони" в городе Уссурийске больше 50 пострадавших жаловались на исключение себя из списков на компенсацию выплаты за потерянное имущество. Местная администрация отрицала какие-либо изменения в документах, а краевые чиновники предполагали, что потеря произошла при передаче между ведомствами.

Поэтому МЧС России предлагает наделить себя полномочиями по осуществлению контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по доведению помощи до граждан, пострадавших в результате ЧС, в части своевременности и обоснованности подготовки документов о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что документ вступит в законную силу в июне 2018 года, а 10 ноября 2017 года будут закончены публичные слушания по нему.

Метки: МЧС

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