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Общество

28 октября 2017, 17:30
Во Владивостоке специалисты оказывают услуги добровольной дактилоскопической регистрации

Во Владивостоке специалисты оказывают услуги добровольной дактилоскопической регистрации

С начала года государственная услуга, которая предусматривает установление личности при потери документов, была оказана 291 жителю Владивостока

Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при утере документов и несчастных случаях. Когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Как прокомментировали корреспондентам эксперты, при непредвиденных обстоятельствах дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь, так как отпечатки пальцев – самый точный способ опознания человека, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

С начала 2017 года такая государственная услуга была оказана 291 жителю Владивостока. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится только по желанию гражданина и в любой момент человек может подать заявление об уничтожении информации о своих отпечатках.

Управление МВД России по городу Владивостоку сообщает, что государственная услуга по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации предоставляется в районных отделениях по вопросам миграции.

Жители краевого центра, желающие добровольно пройти процедуру дактилоскопической регистрации, могут обращаться в подразделения отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку по месту регистрации, согласно их расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте УМВД России по городу Владивостоку (владивосток.25.мвд.рф), либо воспользоваться Единым порталом государственных услуг Российской Федерации на сайте www.gosuslugi.ru.

Метки: МВД, регистрация

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