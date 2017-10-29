Во Владивостоке специалисты оказывают услуги добровольной дактилоскопической регистрации

Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при утере документов и несчастных случаях. Когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Как прокомментировали корреспондентам эксперты, при непредвиденных обстоятельствах дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь, так как отпечатки пальцев – самый точный способ опознания человека, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.



С начала 2017 года такая государственная услуга была оказана 291 жителю Владивостока. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится только по желанию гражданина и в любой момент человек может подать заявление об уничтожении информации о своих отпечатках.



Управление МВД России по городу Владивостоку сообщает, что государственная услуга по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации предоставляется в районных отделениях по вопросам миграции.



Жители краевого центра, желающие добровольно пройти процедуру дактилоскопической регистрации, могут обращаться в подразделения отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку по месту регистрации, согласно их расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте УМВД России по городу Владивостоку (владивосток.25.мвд.рф), либо воспользоваться Единым порталом государственных услуг Российской Федерации на сайте www.gosuslugi.ru.