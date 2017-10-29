Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн принял участие в кремации своего отца

Король Маха Вачиралонгкорн принял участие в церемонии сбора мощей своего отца в пятницу утром. Происходило это действие во время религиозной церемонии, которая являлась частью сложного пятидневного ритуала похорон короля Таиланда Пхумипона Адульядета, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Король Маха Вачиралонгкорн окропил святой водой кремированные останки своего отца во время церемонии, которая транслировалась в прямом эфире. Мощи покойного правителя были благословлены верховным жрецом, который является главой ордена буддийских монахов. Тайский король разместил частицы праха в шести золотых инкрустированных бриллиантами урнах, которые будут доставлены в Большой дворец, где останки его покойного отца пребывали после его смерти в октябре прошлого года. В четверг король Маха Вачиралонгкорн присутствовал на ночной кремации, а скорбящие снаружи наблюдали за дымом, поднимающимся из крематория.

Монарх Пхумипон Адульядета, умерший в прошлом году в возрасте 88 лет, чье царствование длилось семь десятилетий, был единственным королём, которого многие из простых людей знали лично.

В пятницу, во время церемонии кремации бывшего тайского короля монарха солдат, шедшие медленными, ровными шагами, несли возвышающуюся золотую колесницу по широкой аллее от Большого дворца до королевского крематория, построенного специально к похоронам монарха. Когда колесница проходила мимо скорбящих, выстроившихся на дороге, люди начинали плакать.

Отметим, что на церемонии кремации присутствовали королевские сановники и важные гости со всего мира. Среди них были королева Испании София, принц Акисино из Японии, министр обороны США Джеймс Маттис, король Бутана Джигме Кесар Намджель Вангчук и президент Сингапура Халима Якоб.

Тысячи людей наблюдали за церемонией кремации по большим экранам, уставленным по всей стране. Король Пхумипон, вошедший на трон в возрасте 18 лет, за свое 70-летнее правление смог создать необходимое единение в политически неспокойном Таиланде. Он заслужил поддержку своего народа, а его правление, основанное на строгом законе, принесло Таиланду процветание и уважение в мире. Новый король Таиланда, Маха Вачиралонгкорн, пообещал продолжить дело своего отца, когда он взошел на престол в декабре прошлого года.