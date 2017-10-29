Пока вы прочтете этот текст, в России пропадет один ребенок

Практически ежедневно в средствах массовой информации проходит информация о пропавших без вести детях. Случается так, что ребенок найден живым и здоровым. Однако, часто, по разным причинам, поиски заканчиваются печально. Основная причина в отсутствии единого алгоритма, распределяющего функциональные обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий. Как происходит поиск пропавших детей сегодня и что планируется сделать завтра, в материале ЕНВ.

До конца года в России заработает единая информационная база пропавших без вести, которая объединит информацию по всем бесследно исчезнувшим гражданам, в том числе и несовершеннолетних. В Следственном комитете Российской Федерации под председательством Александра Бастрыкина состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма эффективного межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей.

Александр Бастрыкин напомнил, что в свое время руководством страны была поставлена задача о создании Национального центра поиска пропавших детей, однако по тем или иным причинам на сегодняшний день она не получила должной реализации на практике. Он также акцентировал внимание присутствующих, что решение о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего должно приниматься всеми региональными подразделениями СКР не только после поступления соответствующих обращений или официальных уведомлений от коллег, но и в связи с получением требующей реагирования информации из СМИ, социальных сетей и различных мессенджеров. Председатель комитета отметил, что выявление в открытых источниках сообщений об исчезновении детей до сих пор не всегда своевременно осуществляется на уровне региональных следственных управлений. В результате может быть упущено время, и минуты промедления в начале поисков могут стоить жизни ребенку. В связи с этим он поручил сотрудникам центрального аппарата СК России проанализировать сложившуюся на местах ситуацию со своевременностью начала розысков и доложить ему о результатах.

Сегодня в лучшем случае события развиваются так: при поступлении заявления о пропажи ребенка, следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД организуют поисковые мероприятия, к которым при необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, волонтеры, просто неравнодушные граждане.

Многие люди искренне считают, что с момента подачи заявления об исчезновении человека должно пройти трое суток. Однако, сегодня закон не предписывает конкретные сроки. К поискам приступают примерно через 24 часа после подачи заявления об исчезновении, а где-то вообще не торопятся, убеждая родителей подождать до утра, или даже несколько дней, мотивируя фразой: "нагуляется и придет". Лишнее заявление для нерадивых сотрудников полиции — это головная боль. Хорошо, если за это время с ребенком ничего не случится. Но иногда счет жизни идет на минуты.

Сообщение о пропаже ребенка должно быть принято и зарегистрировано незамедлительно.

Сегодня законопроект о том, что поиск пропавших детей надо начинать через три часа после их исчезновения, большинство представителей правоохранительных органов воспринимают скептически. Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская уверена, что в розыск следует включаться немедленно: "При поступлении сообщения об исчезновения ребенка, поиски необходимо организовывать незамедлительно!", - заявила она ЕНВ.

"Каждый день в России объявляются в розыск до 150 несовершеннолетних. Большинство, по данным полиции, составляют подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые уходят из-за конфликта в семье или в детском доме-интернате. К счастью, 98 % пропавших детей разыскиваются в течение 3–10 суток. Но остальные попадают в настоящую беду. Поэтому, когда мы реально видим признаки криминального исчезновения, трубим во все трубы, и никакие регламенты здесь не нужны. Порой, счет идет на минуты", - пояснил сотрудник правоохранительных органов, попросивший не называть имя.

Специалисты рассказывают, что если первоначальные розыскные мероприятия: проверки, опросы, поиски — ничего не дали и в течение 10 суток ребенок все еще не найден, заводится розыскное дело. Уголовное дело возбуждается в случае, если выявляются признаки насильственного исчезновения. Когда таких признаков нет, но в течение месяца ребенок все еще не разыскан, следствие все равно возбуждает уголовное дело.

"Время, чтобы найти пропавшего ребенка живым, крайне ограничено. Бывает, и пяти минут достаточно, чтобы случилось самое страшное. Особенно важны первые сутки. Потому что за эти сутки еще можно найти свидетелей, которые видели ребенка последними, чтобы локализовать район поисков. В течение дня люди еще помнят, кого встречали на улице, что привлекло их внимание. А потом накладываются впечатления нового дня, и вспомнить мальчика в синей курточке или девочку в зеленом пальто становится практически невозможно", - поясняют следователи.

Одной из самых трагических ошибок родителей является промедление с сообщением в полицию. Кто-то не хочет поднимать панику, кто-то боится, что против них будут предприняты репрессивные меры со стороны органов опеки. Кто-то просит помощи на форуме волонтеров, но добровольцы подключаются к поиску, когда есть заявление в полицию.

Итак, что же делать, если случилось страшное, и ваш ребенок пропал?

Даже если опоздания прихода домой ребенка составляет полчаса, при этом телефон чада не отвечает, - это повод бежать в полицию. Пусть он вернется через 2 часа — всегда можно дать отбой. Кроме того, начинайте обзванивать всех: школу, педагогов, одноклассников, соседей, друзей. Поднимайте тревогу, потому что бывают ситуации, когда надо спасать не завтра, не через три часа, а сейчас! Если в полиции отказываются принять заявление, звоните по телефону доверия, который висит на стене в каждом территориальном отделе. В конце концов, пишите на электронный адрес Министерства внутренних дел РФ. К слову сказать, исходя из печальной статистики и цифр, пока вы читали этот текст, прямо сейчас в России пропал один ребенок. И слава Богу, если он вернется домой живым и невредимым!