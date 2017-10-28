В Приморском крае приостановлен вывоз крупной партии рогов северного оленя в Китай

По сообщению пресс-службы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, задержана крупная партия лома рогов северного оленя, предназначенная для экспорта в Гонконг, сообщает ЕНВ.



Во время проведения ветеринарного контроля экспортируемой продукции в торговом порту Владивостока специалисты приостановили вывоз партии лома рогов северного оленя. Так, ранее более 10 тонн рогов оленя одомашненной породы прибыли из города Анадырь Чукотского автономного округа в Приморье для отправки груза на экспорт в Гонконг.



При проведении физического контроля было обнаружено, что на большей части упаковки товара отсутствует маркировка, что является нарушением ветеринарных норм Евразийского Экономического союза и не позволяет идентифицировать товар. На основании законодательства ЕЭС в области ветеринарии сотрудниками регионального Управления Россельхознадзора принято решение о приостановлении движения груза до устранения нарушений.