Житель Артема обвиняется в серии краж автомобильных аккумуляторов

Следователями отдела МВД России по городу Артему окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в серии имущественных преступлений. Так, раскрыта причастность обвиняемого к 12 подобным происшествиям, в том числе, к краже велосипеда и 44 автомобильных аккумуляторов на территории города Владивостока. Общая сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.



Так, ранее в дежурную часть отдела полиции поступило заявление местного жителя. Мужчина сообщил, что в ночное время неизвестный похитил аккумуляторы с большегрузных автомашин, находившихся на территории автостоянки на улице Кирова. Чуть позже с аналогичным заявлением обратился владелец стоянки на улице Сахалинская. В связи с этим, следственном подразделении Артема были возбуждены уголовные дела по статье "Кража".



В дальнейшем во время следственных действий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. 27-летний житель Артема ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Из мест лишения свободы освободился в 2015 году. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Во время следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к 12 похожим кражам. Как рассказали представители артемовского отдела МВД, на счету обвиняемого 44 украденных аккумулятора и велосипед, который он похитил с территории частного дома. Общая сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей. "Расследование окончено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба ведомства.