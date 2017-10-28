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Япония

27 октября 2017, 17:50
Subaru стал вторым автопроизводителем, признавшим допуск несертифицированных рабочих к производству
Один из заводов Subaru в Японии

Subaru стал вторым автопроизводителем, признавшим допуск несертифицированных рабочих к производству

Это стало известно после проведения проверок министерством транспорта Японии

Subaru Corp. использовала несертифицированный персонал в ходе проведения проверок транспортных средств на двух заводах в префектуре Гумма, расположенной к северу от Токио, на протяжении более 30 лет. Об этом сегодня заявил исполнительный директор компании, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Исполнительный директор Subaru Corporation Икуо Мори признался журналистам, что работники, которые выполняли эту задачу, еще не имели сертификации, проводя инспекции. "Это происходило в течение более 30 лет", - заявили в компании. Ожидается, что японский автопроизводитель объявит о результатах рассмотрения проблемы в ближайшее время. По словам источников Kyodo News, компания примет решение о необходимости проведения отзыва автомобилей после обсуждения проблемы с Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Несертифицированный выпуск автомобилей, о котором стало известно после скандала в компании "Ниссан", подрывает репутацию японских автопроизводителей, проводивших рекламную политику, ставившей на первые позиции высокое качество выпускаемых машин.

Согласно источникам издания в "Субару", в компании разрешили несертифицированным рабочим проводить часть процесса проверки безопасности транспортных средств на двух заводах в префектуре в восточной Японии. По словам источников, несертифицированные инспекторы также использовали штампы уполномоченных технических специалистов для подписания документов.

В "Субару" работают примерно 250 сертифицированных инспекторов, которые имеют право проводить окончательные проверки транспортных средств. Однако, выяснилось, что часть проверок проводилась рабочими, которые еще только обучались на двух заводах. Автопроизводитель выдал временное разрешение работникам, прошедшим обучение, которые позволили им провести окончательные проверки транспортных средств с целью получения опыта. Факт нарушения процедуры выпуска автомобилей был обнаружен во время внутренней проверки в компании, начатой министерством транспорта после выявления нарушений со стороны компании "Ниссан" в этом году.

Между тем, шесть других японских автопроизводителей – Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Mazda Motor Corp., Mitsubishi Motors Corp., Suzuki Motor Corp. и Daihatsu Motor Co. – уже отчитались перед министерствов транспорта, что никаких проблем не было выявлено в ходе внутренних проверок.

Отметим, что годовые продажи компании в 2016 финансовом году 3,33 трлн. иен ($29 млрд.). В компании Subaru работает примерно 32 тысячи сотрудников.

Метки: Ниссан, скандал, Субару

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