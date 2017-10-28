В администрации президента Южной Кореи отрицают возможность принесения извинений за THAAD Китаю

Южная Корея не собирается публично извиняться за развертывание системы THAAD в рамках программы по налаживанию ее связей с Китаем. Так сегодня прокомментировала предложение официального Пекина администрация президента Мун Джэ Ина, сообщает ЕНВ со ссылкой на южнокорейское информагентство "Рёнхап".

Политические отношения между Южной Кореей и Китаем быстро ухудшились после того, как администрация нового президента Южной Кореи Мун Джэ Ина дала согласие на установку системы противоракетной обороны THAAD США на фоне ряда ракетных испытаний Северной Кореи.

Ранее, в ответ на действия Республики Корея китайская сторона ввела ограничения на импорт широкого спектра южнокорейских продуктов, также властями КНР был введен запрет на большие групповые туры в Сеул.

Президент Южной Кореи Мун Джэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин провели свои первые переговоры в Берлине в июле этого года, незадолго до начала саммита C-20 в Гамбурге. В следующий раз лидеры двух стран встретятся в ноябре – на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Дананге (Вьетнам).