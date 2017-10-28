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Экономика

27 октября 2017, 16:30
В Приморском крае проходит "Школа предпринимательства"

В Приморском крае проходит "Школа предпринимательства"

Представители бизнеса получат новые навыки, призванные расширить их владение профессионально-управленческими возможностями

На этой неделе в Приморском крае начала работать "Школа предпринимательства", которая продлится до 31 октября. В ходе занятий 20 представителей малого и среднего бизнеса Приморья получат новые навыки по аналитике, управлению товарно-материальными запасами, человеческими ресурсами, разработке стратегии предприятия, планированию расходов и доходов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Основной задачей образовательного проекта является обучение уже действующих предпринимателей, чтобы они смогли использовать полученные здания для улучшения финансовых и производственных показателей своего бизнеса", – рассказала тренер программ обучения АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Виктория Петрова.

Как отметили организаторы, во время проведения занятий 20 представителей малого и среднего бизнеса Приморья получат новые навыки по аналитике, управлению товарно-материальными запасами, человеческими ресурсами, разработке стратегии предприятия, планированию расходов и доходов.

Напомним, в прошлом году Корпорация МСП совместно с российскими общественными организациями и высшими учебными заведениями, осуществляющими деятельность в области поддержки предпринимательства, разработала программы обучения для желающих создать или развить свое дело. Кроме того, был разработан комплект из 11 модулей по наиболее актуальным для предпринимателей темам, в том числе о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Оборот малых и средних предприятий составляет почти 60% общего оборота всех предприятий Приморья. В крае зарегистрирована треть субъектов МСП всего Дальнего Востока.

Метки: Школа предпринимательства

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