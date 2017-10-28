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Экономика

27 октября 2017, 16:20
124-е заседание Бизнес-клуба "Диалоги" прошло во Владивостоке
124-е заседание Бизнес-клуба "Диалоги" прошло во Владивостоке
124-е заседание Бизнес-клуба "Диалоги" прошло во Владивостоке
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124-е заседание Бизнес-клуба "Диалоги" прошло во Владивостоке

Эксперты обсудили особенности обеспечения безопасности ведения бизнеса

Дискуссия на тему "Обеспечение безопасности бизнеса как стратегическое управление компанией" прошло 26 октября в рамках 124-го заседания Международного Бизнес-клуба "Диалоги", сообщает ЕНВ.

26 октября прошло 124-е заседание Международного Бизнес-клуба "Диалоги". На мероприятии обсуждалась, пожалуй, главная составляющая любой бизнес-структуры – "стратегия безопасности". Как отмечает председатель совета Бизнес-клуба "Диалоги" Инесса Бабич, данная проблема обсуждалась в рамках заседаний организации ещё 8 лет назад, но, как признаются участники мероприятия, за это время сильно сместился ее фокус. Если раньше предприниматели боялись рейдерских захватов, то сейчас большую опасность для них представляют информационное угрозы.

"Экономическая безопасность - это приоритетное направление развитие любого бизнеса, - отмечает Инесса Бабич. – У предпринимателей существует множество угроз, в их числе, экономические, юридические, физические и, зачастую, мы еще забываем про информационные. Так, если на вашу компанию будет совершена кибератака, то вам уже не помогут ни какие-либо бизнес-стратегии, ни проверенные юристы, ни охранные предприятия и собственные силы безопасности. Основная цель текущего заседания – донести до предпринимателей того, что есть вопросы, которые нельзя делегировать, в их числе, стратегические вопросы обеспечения безопасности".

"Вопросы безопасности для нас являются первоочередными, – говорит руководитель сети магазинов "Золотой Ажур" Надежда Ткаченко. – В каждом магазине у нас вооруженная охрана, мы привлекаем и частные охранные предприятия, все наши торговые точки подключены к отделу вневедомственной охраны полиции. Сама суть предпринимательства состоит в обеспечении безопасности, потому что бизнес – это я и мои деньги, которые нужно охранять".

Отметим, что на данный момент Международный Бизнес-клуб "Диалоги" не имеет аналогов и является одной из основных площадок, где бизнесмены делятся опытом и приобретают новых партнёров, не только с Дальнего Востока, но и из стран АТР.

"Такие мероприятия необходимы, их нужно проводить как можно чаще, именно здесь представители бизнеса знакомятся друг с другом, обмениваются опытом, а также проходятся самые интересные дискуссии и сделки, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – В рамках Бизнес-клуба "Диалоги" сегодня обсуждалась очень актуальная тема. Приморье находится на границе Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и многие приморские компании участвуют во внешнеэкономической деятельности страны. Этот фактор приводит к тому, что наш бизнес просто обязан заботится о своей экономической безопасности".

Метки: безопасность, бизнес-клуб "Диалоги", заседание

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