На Терминале Астафьева вновь выявлены нарушения природоохранного законодательства

Установлено, что предприятие, осуществляющее в морском порту производственную деятельность по перевалке угля и имеющее стационарные источники загрязнения, не проводит мероприятия по пылеподавлению. Утвержденный план природоохранных мероприятий обществом не выполняется, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

С целью устранения выявленных нарушений Находкинский транспортный прокурор направил заявление в Находкинский городской суд Приморского края, который удовлетворил требования в полном объеме. Ответчик обязан при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с углем проводить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов. Решение суда не вступило в законную силу.