Боевые корабли ТОФ и ВМС Индии в ходе учения "ИНДРА-2017" выполнили стрельбы по морским целям

В акватории залива Петра Великого совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль "Адмирал Невельской" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт", продолжил выполнение задач по планам учения "ИНДРА-2017", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Совместный отряд на переходе морем обнаружил плавающую "морскую мину" и успешно уничтожил её артиллерийским огнем. Сегодня же корабли двух стран выполнили артиллерийскую стрельбу по имитированной морской цели. Также российские и индийские моряки отработали действия при организации противовоздушной обороны кораблей. К этому эпизоду учения привлекались истребители Су-30М2 ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Во второй половине дня большой десантный корабль "Адмирал Невельской" покинет отряд для участия в тактико-специальном занятии по погрузке личного состава и техники береговых войск, которые через несколько дней будут задействованы в совместной высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Ранее в ходе морской части учения отряд кораблей отработал проводку за тралами, досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в эпизоде учения по контролю над морским судоходством, в ходе которого отрабатывались стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна.

Справочно: В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви", "АвиаИндра" и "Индра" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.