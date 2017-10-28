В приморском ГИБДД разъяснили информацию о прекращении выдачи сотрудниками полиции справок о ДТП

В соответствии с новым Административным регламентом ГИБДД МВД России внесены положения, предусматривающие исключение выдачи сотрудниками полиции справки о дорожно-транспортном происшествии, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

При оформлении ДТП полицейские будут составлять исключительно процессуальные документы, предусмотренные законом. Это, в частности, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, либо протокол об административном правонарушении, либо постановление по делу об административном правонарушении. В первичном процессуальном документе будут кратко отражаться сведения, которые ранее содержались в справке о ДТП (сведения о транспортных средствах и их повреждениях, о страховых полисах ОСАГО, участниках происшествия).

В соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств водители транспортных средств, граждане, причастные к ДТП, обязаны заполнить бланки извещений о ДТП, выданные страховщиками, независимо от оформления документов сотрудниками полиции. В указанных бланках содержатся все необходимые страховщикам сведения о ДТП, его участниках, транспортных средствах, перечне видимых повреждений этих транспортных средств и другие пункты.