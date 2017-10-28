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Политика

27 октября 2017, 14:00
Болевые точки приморской медицины рассмотрели приморские депутаты

Болевые точки приморской медицины рассмотрели краевые депутаты

Комитет краевого парламента по социальной политике и защите прав граждан обсудил текущую ситуацию в здравоохранении Приморья

Об основных проблемах в работе отрасли депутаты ЗСПК говорили в расширенном составе с участием представителей профильных департаментов, ТФОМСа, страховых компаний и главных врачей медицинских учреждений, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Актуальность вопроса обозначил председатель краевого парламента Александр Ролик: "К нам в Законодательное Собрание поступает много жалоб от населения на качество медицинского обслуживания. У меня на рассмотрении находятся обращения по детской поликлинике в поселке Угловое и в поликлинике г. Артема. Граждане пишут, что не хватает узких специалистов, нет электронной записи, людям приходится приходить в 6 часов утра и стоять в очередь. Эти проблемы есть и в других муниципальных образованиях. Поэтому, хотелось бы услышать не только оценку системных проблем здравоохранения, но и рецепты их разрешения".

Отмечая улучшение ситуации по ряду направлений, в частности, снижение смертности и показателя заболеваемости туберкулезом за 9 месяцев текущего года, специалисты констатируют и серьезные управленческие, финансовые и кадровые проблемы приморской медицины. В последние годы болевой точкой стало строительство и реконструкция объектов здравоохранения. Как сообщил депутатам руководитель департамента градостроительства региона Максим Веденев, близятся к завершению строительные работы по реконструкции краевого онкодиспансера, в ноябре планируется начать поставку и затем установку оборудования в лечебном корпусе. Как отметил председатель комитета Игорь Чемерис, депутаты контролируют ситуацию и в середине ноября планируют провести совместное заседание с курирующим вице-губернатором Павлом Серебряковым, посвященное данному вопросу. Еще один недострой – краевая психиатрическая больница, для завершения которого необходимо вносить изменения в устаревший проект. По информации руководителя департамента градостроительства, средств на проектные работы, как и ясности с дальнейшей судьбой данной стройки на сегодняшний день нет. Как отметил Игорь Чемерис, депутаты будут обсуждать данный вопрос при рассмотрении проекта краевого бюджета на будущий год.

Депутат Сергей Слепченко акцентировал внимание на кредиторской задолженности учреждений здравоохранения. Долги перед сторонними организациями накопили Спасская, Лазовская, Пластунская, Кавалеровская, Михайловская районные больницы. По оценке департамента, основными причинами этого являются снижение объемов медицинской помощи (государственного задания) в связи с ежегодным уменьшением численности прикрепленного к медицинской организации населения и низкая укомплектованность врачами (32,5 процентов) и средним медицинским персоналом (70,9 процентов).

Объективные причины, по мнению специалистов, накладываются и на субъективный фактор – недостаточную квалификацию руководителей медицинских учреждений, а порой и злоупотребления, в том числе, в сфере закупок. По данным ТФОМСа, из-за ошибок в планировании, ряд учреждений тратят больше, чем зарабатывают, а цены, по которым районные больницы закупают медикаменты и расходные материалы, могут отличаться в несколько раз в разных муниципальных образованиях. Обучением главных врачей и финансовых специалистов профильный департамента уже занимается, появилась и возможность контролировать начальную стоимость лекарств при проведении закупок в учреждениях здравоохранения по всему краю.

Но, по мнению депутатов, нужен более глубокий анализ ситуации и действенные меры. "Если взять все эти больницы, то они все находятся в сельской местности, на северах, где численность населения низкая. Мы можем учить главных врачей, но населения мало и, следовательно, нет возможности зарабатывать. Нет людей, но больницы стоят, отапливать помещения надо, зарплату платить надо, есть постоянные расходы, которые нужно заложить. Мы говорили уже два года назад на комитете, что нужно ввести коэффициенты для таких территорий. Ситуация системно ухудшается два года", - сказал депутат Сергей Слепченко.

"Мы фиксируем перекосы в финансировании, и, безусловно, необходимо по каждому случаю провести экспертный анализ, - отметил председатель комитета Игорь Чемерис. – Там, где проблемы связаны с нерадивостью руководителя, нужно сделать соответствующие выводы. Если есть объективные условия для того, чтобы оказать поддержку этому лечебному учреждению, она должна быть оказана. Мы не можем довести до того, чтобы на территории муниципального образования была заблокирована работа лечебного учреждения".

Особое внимание депутаты обращают на кадровую проблему в сфере здравоохранения, разрешить которую, несмотря на принимаемые меры, не удается. Комитет планирует также провести встречу с работниками медицинских учреждений Приморья. "Мы бы хотели послушать врачей и фельдшеров, услышать их предложения и мнения об условиях работы и отраслевых проблемах – такой диалог крайне нужен", - сказал Игорь Чемерис.

Метки: здравоохранение, ЗСПК, комитет, ролик, Слепченко, Чемерис

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