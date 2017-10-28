Почта России выпустила марки в честь таможенной службы России

Специальное гашение почтовых марок, посвящённых мундирам таможенной службы, состоялось во время работы XVIII Международной выставки "Таможенная служба–2017", сообщает ЕНВ.

"Между Почтой России и Федеральной таможенной службой установилось прочное партнерское взаимодействие. В последние годы мы запускаем множество совместных проектов: открываем новые логистические объекты, развиваем экспорт российских товаров за рубеж, усиливаем информационное взаимодействие", – отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Алексей Скатин.

На марках номиналом 22 рубля изображены таможенный стражник и управляющий таможней (1827 г.); контролёр и управляющий таможней (1904 г.); контролёр и начальник Главного таможенного управления МВТ СССР (1952 г.); начальник кинологического отдела и специалист-кинолог 1 разряда (2017 г.). Тираж марок – по 216 тыс. штук каждой.

Марки из серии "История российского мундира" будут распространяться через центральные почтовые отделения Владивостока, Артема и Уссурийска, а также специализированный филателистический салон. Пользователи почтовой связи могут прикрепить памятную марку к почтовому конверту для его дальнейшей пересылки по России.