Владивосток, скорее всего, лишится муниципального транспорта

Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов. Городская администрации исполнила решение УФАС и отменила порядок субсидирования муниципального предприятия ВПОПАТ-1, сообщает ЕНВ.

Напомним, Пятый арбитражный апелляционный суд наложил запрет на финансирование из бюджета автотранспортной компании "ВПОПАТ-1" на основании того, что предприятие нарушает статью закона "О защите конкуренции". Эта тема обсуждается уже более двух недель. Истцом в этом процессе выступало приморское УФАС, которое, встало на сторону коммерческих перевозчиков.

Данное решение может прервать работу некоторых автобусных маршрутов в столице Приморья, в том числе, и в удаленных районах. В итоге, по решению суда, деньги на городские автобусы из бюджета теперь выделять нельзя.