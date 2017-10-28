Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

27 октября 2017, 13:00
Банк России: Период охлаждения в коллективном страховании поможет решить проблему скрытых платежей

Банк России: Период охлаждения в коллективном страховании поможет решить проблему скрытых платежей

Отказаться от страховки можно будет в течение 14 календарных дней после подачи заявления на выдачу кредита

Заемщики могут получить право в течение определенного периода времени (так называемого периода охлаждения) после заключения договора потребительского кредитования отказаться от услуги коллективного страхования. Об этом стало известно на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, которое 26 октября прошло в Банке России, сообщает ЕНВ.

Сейчас гражданин, желающий взять потребительский кредит, нередко получает от банка предложение оформить договор на дополнительную услугу за отдельную плату, например застраховать жизнь или здоровье в пользу кредитора.

Это может быть оформлено индивидуальным договором страхования между заемщиком и страховой организацией. Однако значительное распространение получила модель, в которой заемщик включается в список застрахованных лиц по договору страхования между банком и страховой компанией. В таком случае использовать "период охлаждения" и впоследствии отказаться от страховки заемщик не может.

Для того чтобы решить эту проблему, Банк России предлагает внести в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" изменения, согласно которым у заемщика появится возможность отказаться от страховки в течение 14 календарных дней после подачи заявления на выдачу кредита. При этом заемщик должен быть проинформирован, что договором займа может быть предусмотрена зависимость процентной ставки от наличия страховки. При отказе от договора страхования в период охлаждения кредитор или страховщик обязаны будут вернуть гражданину уплаченную при подключении к программе коллективного страхования сумму в полном объеме.

По мнению Банка России, это поможет решить проблему скрытых платежей, которые не входят в полную стоимость кредита (займа) и становятся дополнительной нагрузкой для заемщика.

Напомним, что с 1 января 2018 года период охлаждения по договорам добровольного страхования увеличивается с пяти рабочих дней до двух недель. О поиске Центробанком механизма для распространения периода охлаждения на коллективные договоры заемщиков сообщалось еще в мае, а в сентябре Всероссийский союз страховщиков объявил, что намерен направить регулятору предложения по соответствующим законодательным поправкам. 

По последним данным, четверть жалоб россиян в Центробанк в сегменте потребительского кредитования, на который, в свою очередь, приходится 41% всех жалоб граждан на банки, касаются навязывания дополнительных услуг при заключении договора.

Метки: Банк России, страховка

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморском крае проходит "Школа предпринимательства"В Приморском крае проходит "Школа предпринимательства"
вчера, 16:30
Представители бизнеса получат новые навыки, призванные расширить их владение профессионально-управленческими возможностями
124-е заседание Бизнес-клуба "Диалоги" прошло во Владивостоке124-е заседание Бизнес-клуба "Диалоги" прошло во Владивостоке
вчера, 16:20
Эксперты обсудили особенности обеспечения безопасности ведения бизнеса
Крупный рогатый скот разрешили брать в лизингКрупный рогатый скот разрешили брать в лизинг
вчера, 12:30
Ранее в лизинг разрешалось брать только племенных животных

Последние новости

В Приморском крае приостановлен вывоз крупной партии рогов северного оленя в КитайВ Приморском крае приостановлен вывоз крупной партии рогов северного оленя в Китай
вчера, 18:20
Более 10 тонн рогов оленя одомашненной породы прибыли из города Анадырь в Приморье для дальнейшей отправки в КНР
Житель Артема обвиняется в серии краж автомобильных аккумуляторовЖитель Артема обвиняется в серии краж автомобильных аккумуляторов
вчера, 18:00
Общая сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей
Subaru стал вторым автопроизводителем, признавшим допуск несертифицированных рабочих к производствуSubaru стал вторым автопроизводителем, признавшим допуск несертифицированных рабочих к производству
вчера, 17:50
Это стало известно после проведения проверок министерством транспорта Японии

От первого лица

Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе
21.10.2017 14:40
Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1
20.10.2017 17:20
"Примтеплоэнерго" сменил руководителя 1
22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1
25.10.2017 14:30
В Приморье перед судом предстанет предполагаемый моторист-контрабандист 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+