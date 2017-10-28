Банк России: Период охлаждения в коллективном страховании поможет решить проблему скрытых платежей

Заемщики могут получить право в течение определенного периода времени (так называемого периода охлаждения) после заключения договора потребительского кредитования отказаться от услуги коллективного страхования. Об этом стало известно на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, которое 26 октября прошло в Банке России, сообщает ЕНВ.

Сейчас гражданин, желающий взять потребительский кредит, нередко получает от банка предложение оформить договор на дополнительную услугу за отдельную плату, например застраховать жизнь или здоровье в пользу кредитора.

Это может быть оформлено индивидуальным договором страхования между заемщиком и страховой организацией. Однако значительное распространение получила модель, в которой заемщик включается в список застрахованных лиц по договору страхования между банком и страховой компанией. В таком случае использовать "период охлаждения" и впоследствии отказаться от страховки заемщик не может.

Для того чтобы решить эту проблему, Банк России предлагает внести в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" изменения, согласно которым у заемщика появится возможность отказаться от страховки в течение 14 календарных дней после подачи заявления на выдачу кредита. При этом заемщик должен быть проинформирован, что договором займа может быть предусмотрена зависимость процентной ставки от наличия страховки. При отказе от договора страхования в период охлаждения кредитор или страховщик обязаны будут вернуть гражданину уплаченную при подключении к программе коллективного страхования сумму в полном объеме.

По мнению Банка России, это поможет решить проблему скрытых платежей, которые не входят в полную стоимость кредита (займа) и становятся дополнительной нагрузкой для заемщика.

Напомним, что с 1 января 2018 года период охлаждения по договорам добровольного страхования увеличивается с пяти рабочих дней до двух недель. О поиске Центробанком механизма для распространения периода охлаждения на коллективные договоры заемщиков сообщалось еще в мае, а в сентябре Всероссийский союз страховщиков объявил, что намерен направить регулятору предложения по соответствующим законодательным поправкам.

По последним данным, четверть жалоб россиян в Центробанк в сегменте потребительского кредитования, на который, в свою очередь, приходится 41% всех жалоб граждан на банки, касаются навязывания дополнительных услуг при заключении договора.