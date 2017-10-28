Крупный рогатый скот разрешили брать в лизинг

Сельхозпроизводители смогут брать в лизинг крупный рогатый скот специализированных мясных пород, выращенный на территории России в целях разведения. Соответствующие поправки в закон "О финансовой аренде" вступили в силу с 27 октября, сообщает ЕНВ.

Документ был разработан Министерством сельского хозяйства России на основе предложений АО "Росагролизинг". Ранее в лизинг разрешалось брать только племенных животных - то есть зверей, использующихся для воспроизводства определённой породы.

Правительственная инициатива направлена на расширение базы поставщиков сельскохозяйственные животных. Она также позволит исключить случаи приобретения за счёт субсидий племенного крупного рогатого скота для его последующего использования сельскохозяйственными производителями в качестве товарного поголовья.

Закон был принят Государственной Думой 22 сентября и одобрен Советом Федерации 10 октября. Подписан президентом и опубликован документ был 16 октября.