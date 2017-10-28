Новые банкноты, выпущенные Центробанком, охотно покупают во Владивостоке

Новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей продаются в столице Приморья и имеют, как ни странно, своих покупателей, сообщает ЕНВ.

Спекулянты предлагают купить купюры 2000 рублей за суммы, варьирующиеся от 2150 до 2200 р., двухсотрублевая банкнота оценивается от 250 до 300 р. При этом, продавцы готовы привести товар в указанное покупателем мест "всего" за 200 рублей. Объявления размещены на известном интернет ресурсе. Таким образом, чистая прибыль новоиспеченных предпринимателей составляет от 150 до 500 рублей за одну купюру нового номинала. Среди нетерпеливых местных жителей, данное предложение довольно популярно. Ждать когда новые банкноты поступят в "полноценный" массовый оборот и перестанут представлять особую ценность как новинка, ни продавцы, ни покупатели не желают. Как говорится, лови момент.

Откуда взялся товар? Голословно обвинять кого бы то ни было в спекуляции ЕНВ не может, но очевидно, что сегодня уже немало земляков стали обладателями новых денег. В первую очередь, доступ к банкнотам получили сотрудники банка. Деньги с изображением Владивостока и Севастополя официально поступили в обращение на территории края 18 октября.

Дальневосточное управление Банка России выдало их кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц. А дальше – каждый зарабатывает как может. Особенно, в условиях, когда предложение имеет спрос.