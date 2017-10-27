Творческим капустником отметили 85-летие театра им. Горького и 70-летие Ефима Звеняцкого

85-летие Приморского краевого академического театра им. Горького и 70-й день рождения его художественного руководителя народного артиста России и почетного гражданина Владивостока Ефима Звеняцкого отметили творческим капустником, сообщает ЕНВ.

Актеры как бы втайне от худрука несколько дней работали над созданием мюзикла - юбилейного творческого вечера "Таланты и их поклонники" на музыку рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда". Сразу скажем - музыкальная часть шоу удалась.

Хорошо было и то, что официоз праздника сократили до 25 минут. Главным спикером стал председатель ЗСПК Александр Ролик. Лучшим подарком для театра, как показалось переполненному зрительному залу, стало присутствие на спектакле Ларисы Белобровой и Сергея Дарькина.

Открывая юбилейный вечер Ефим Звеняцкий сказал: "Я счастлив тем, что окружен своими людьми. Я занят театром, пьесами, ролями. Мне повезло - я ставлю спектакли, которые хочу. Это большая смелость - знать людей, которые приходят в зрительный зал. Эти люди приходили ко мне, когда были детьми, потом - подростками, сейчас - взрослыми людьми. В их жизни есть понимание театра. Именно зрители создают дыхание каждого спектакля. Во мне не иссякает желание быть увиденным ими, и это счастье. Самое главное – не обмануть этих людей. Не быть лживым. Надуманным. Тридцать пять лет из восьмидесяти пяти я являюсь художественным руководителем театра. Это мое время. Я ваш. Я с вами. Не бросайте меня. Это единственное, о чем нужно и можно просить".

Сам спектакль-капустник порадовал крепко срежиссированным действом отдельных сцен.