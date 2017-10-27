На Дальнем Востоке стартовала премия "Серебряный Лучник" 2017

Исполнительная дирекция премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток 26 октября объявляет о начале приема заявок и проектов для участия в VII Региональной премии в области развития общественных связей Дальневосточного Федерального округа, сообщает ЕНВ.

Все желающие смогут заявить о своих проектах, отправив заявку в адрес Исполнительной дирекции, сформированной на базе Коммуникационного агентства "АГТ-Восток", до 25 декабря 2017 года.

Работы принимаются в следующих номинациях:

Корпоративные коммуникации

Маркетинговые коммуникации

Корпоративная социальная ответственность

Развитие и продвижение территорий

Продвижение государственных, общественных и социальных программ

Коммуникации в благотворительности

К участию в конкурсе приглашены авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Дальневосточном федеральном округе, чей проект или этап проекта был реализован в 2017 году.

Правила участия в Региональной премии не ограничивают масштаб и формат проектов, поэтому в числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события (например, продвижение в интернете или организация пресс-тура), так и комплексные медиакампании, программы и стратегии.

Подробнее ознакомиться с правилами участия, описанием номинаций, а также подать заявку можно на сайте премии.

Заявочная кампания завершится 25 декабря. Шорт-лист будет объявлен в середине января 2018 года.

Для завоевания первого места в выбранной номинации, финалисты выступят с публичными защитами своих проектов перед экспертным жюри. Завершающим мероприятием станет церемония награждения лауреатов премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток, которая соберет всех участников, экспертов и специалистов отрасли. Гостями публичных презентаций проектов станут студенты профильных факультетов ведущих дальневосточных вузов.

Традиционно, один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", а десять лучших дальневосточных проектов будут рекомендованы к участию на федеральном этапе конкурса без регистрационного взноса.