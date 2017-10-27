Эксперты обнаружили новую глобальную вирусную сеть, способную поражать 10 тысяч устройств ежедневно

Подобно тому, как сейсмологи предупреждают о природных катаклизмах, исследователи кибербезопасности отслеживают компьютерные вирусы, которые угрожают системам. И получилось так, что совсем недавно они обнаружили настоящего "монстра", сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Массивная роботизированная "сеть-зомби" или "ботнет" угрожает кибербезопасности крупнейших в мире корпорации, говорят эксперты. Интернет, по их словам, может быть "поставлен на колени", сообщает израильская компания по обеспечению кибербезопасности "Check Point Software". "Следующая кибер-атака скоро начнется", - предупредили в этой организации.

Несколько исследователей кибербезопасности в понедельник подтвердили результаты "Check Point", заявив, что "ботнет" может копироваться и, возможно, сработает как вирус "Mirai", который почти ровно год назад прервал работу крупных веб-сайтов на Атлантическом побережье, фактически остановив работу части Интернета и замедлив трафик до очень низкого уровня.

Новый "ботнет", который сейчас называют "Reaper" или "IoTroop", был впервые обнаружен в середине сентября. В китайской компании по обеспечению кибербезопасности "Qihoo 360" заявили, что "ботнет" поражает 10 тысяч устройств в день, которые сами становятся распространителями вируса. В результате этого, образуются так называемые "бот-сети", заражающие интернет-устройства. Часто от этого могут пострадать даже беспроводные камеры, а также роутеры со слабой функцией обеспечения безопасности. "Ботнет" способен атаковать веб-страницы в автономном режиме, а также снижать скорость работы интернета.

Исследователи сообщают, что новый "ботнет" распространяется по Соединенным Штатам, Австралии и другим частям земного шара. При этом, в "Check Point" отмечают, что слишком рано оценивать намерения тех, кто распространяет этот вирус. "Это может быть нечто, предназначенное для создания глобального хаоса, - заявила специалист компании Майя Горовиц. – Но это может быть нечто более целенаправленное, возможно, нацеленное на определенную страну или отрасль". Она добавила о маловероятности возможности остановки атак со стороны "ботнета" экспертами по кибербезопасности в ближайшее время. "Шансы для этого довольно низкие", - сказала Горовиц, добавив, что, подобно эпидемии инфекционных заболеваний, каждое зараженное устройство ищет другие девайсы для распространения.

Между тем, хакеры-преступники собирают все более мощные бот-сети. "Эти сети становятся все больше и больше, - рассказывает Роберт Гамильтон, директор по маркетингу в "Imperva Incapsula", калифорнийской компании "Redwood Shores",которая предлагает технологии для снижения эффективности вирусных бот-сетей. – Основной мотив мошенников – это деньги, поскольку, преступники, как правило, посылают требования о выкупе данных компаниям. У нас был клиент, получивший такое письмо, в котором говорилось: "Если вы не заплатите нам, мы уничтожим ваши сайты с помощью DDoS-атаки. Это был клиент, которого вы определенно узнали бы по имени", - отметил Гамильтон.

Прошлогодняя атака ботнета "Mirai" ударила по "Dyn", дочерней компании "New Hampshire", которая предоставляет базовые услуги интернета. В результате функционирования "Mirai" были заражены 49657 устройств в 164 странах мира. Ботнет "Mirai" первоначально разрастался по всему миру из Вьетнама, Бразилии и Соединенных Штатов. Множество крупных компаний были поражены 21 октября 2016 года, в том числе, Netflix, Twitter, Spotify, HBO, Amazon, CNN, Ancestry.com и Comcast.

По сообщениям специалистов, новый ботнет основан на исходном коде для "Mirai" и у него есть потенциал для поражения многих других устройств. Сообщается, что пользователи могут перестраховаться и проверить, чтобы все их подключенные к интернету устройства, особенно, домашние маршрутизаторы, имеют последние обновления прошивки и настройки безопасности.