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В мире

26 октября 2017, 16:40
Эксперты обнаружили новую глобальную вирусную сеть, способную поражать 10 тысяч устройств ежедневно

Эксперты обнаружили новую глобальную вирусную сеть, способную поражать 10 тысяч устройств ежедневно

Специалисты заявляют, что новый "ботнет" угрожает глобальной компьютерной сети

Подобно тому, как сейсмологи предупреждают о природных катаклизмах, исследователи кибербезопасности отслеживают компьютерные вирусы, которые угрожают системам. И получилось так, что совсем недавно они обнаружили настоящего "монстра", сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Массивная роботизированная "сеть-зомби" или "ботнет" угрожает кибербезопасности крупнейших в мире корпорации, говорят эксперты. Интернет, по их словам, может быть "поставлен на колени", сообщает израильская компания по обеспечению кибербезопасности "Check Point Software". "Следующая кибер-атака скоро начнется", - предупредили в этой организации.

Несколько исследователей кибербезопасности в понедельник подтвердили результаты "Check Point", заявив, что "ботнет" может копироваться и, возможно, сработает как вирус "Mirai", который почти ровно год назад прервал работу крупных веб-сайтов на Атлантическом побережье, фактически остановив работу части Интернета и замедлив трафик до очень низкого уровня.

Новый "ботнет", который сейчас называют "Reaper" или "IoTroop", был впервые обнаружен в середине сентября. В китайской компании по обеспечению кибербезопасности "Qihoo 360" заявили, что "ботнет" поражает 10 тысяч устройств в день, которые сами становятся распространителями вируса. В результате этого, образуются так называемые "бот-сети", заражающие интернет-устройства. Часто от этого могут пострадать даже беспроводные камеры, а также роутеры со слабой функцией обеспечения безопасности. "Ботнет" способен атаковать веб-страницы в автономном режиме, а также снижать скорость работы интернета.

Исследователи сообщают, что новый "ботнет" распространяется по Соединенным Штатам, Австралии и другим частям земного шара. При этом, в "Check Point" отмечают, что слишком рано оценивать намерения тех, кто распространяет этот вирус. "Это может быть нечто, предназначенное для создания глобального хаоса, - заявила специалист компании Майя Горовиц. – Но это может быть нечто более целенаправленное, возможно, нацеленное на определенную страну или отрасль". Она добавила о маловероятности возможности остановки атак со стороны "ботнета" экспертами по кибербезопасности в ближайшее время. "Шансы для этого довольно низкие", - сказала Горовиц, добавив, что, подобно эпидемии инфекционных заболеваний, каждое зараженное устройство ищет другие девайсы для распространения.

Между тем, хакеры-преступники собирают все более мощные бот-сети. "Эти сети становятся все больше и больше, - рассказывает Роберт Гамильтон, директор по маркетингу в "Imperva Incapsula", калифорнийской компании "Redwood Shores",которая предлагает технологии для снижения эффективности вирусных бот-сетей. – Основной мотив мошенников – это деньги, поскольку, преступники, как правило, посылают требования о выкупе данных компаниям. У нас был клиент, получивший такое письмо, в котором говорилось: "Если вы не заплатите нам, мы уничтожим ваши сайты с помощью DDoS-атаки. Это был клиент, которого вы определенно узнали бы по имени", - отметил Гамильтон.

Прошлогодняя атака ботнета "Mirai" ударила по "Dyn", дочерней компании "New Hampshire", которая предоставляет базовые услуги интернета. В результате функционирования "Mirai" были заражены 49657 устройств в 164 странах мира. Ботнет "Mirai" первоначально разрастался по всему миру из Вьетнама, Бразилии и Соединенных Штатов. Множество крупных компаний были поражены 21 октября 2016 года, в том числе, Netflix, Twitter, Spotify, HBO, Amazon, CNN, Ancestry.com и Comcast.

По сообщениям специалистов, новый ботнет основан на исходном коде для "Mirai" и у него есть потенциал для поражения многих других устройств. Сообщается, что пользователи могут перестраховаться и проверить, чтобы все их подключенные к интернету устройства, особенно, домашние маршрутизаторы, имеют последние обновления прошивки и настройки безопасности.

Метки: IoTroop, Reaper, ботнет, кибербезопасность

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