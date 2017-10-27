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Япония

26 октября 2017, 15:40
Стартовал Токийский международный кинофестиваль

Стартовал Токийский международный кинофестиваль

Председателем жюри выступит американский актер и режиссер Томми Ли Джонс

30-й Токийский международный кинофестиваль открылся в среду церемонией прохождения знаменитостей, среди которых был американский актер и режиссер Томми Ли Джонс. Открытие кинофестиваля прошло под холодным и прерывистым дождем в японской столице, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Джонс возглавляет жюри из пяти человек в главной секции конкурса фестиваля. В ней 15 номинантов будут бороться за высшую награду в Гран-при Токио. Работы, которые будут показаны во время проведения фестиваля 3 ноября, были отобраны из 1538 картин из 88 стран мира.

Томми Ли Джонс – широко известный актер в Японии, снявшийся даже в роли инопланетянина в японской рекламе. На церемонии открытия он сказал, что чтит и гордится тем, что является частью жюри кинофестиваля, которое намерено "отпраздновать эмоциональное и интеллектуальное понимание между людьми и стоять в центре, а не на краю кинопроизводства".

Также по красной дорожке прошлись известные японские режиссеры, в том числе, Нобухико Обаяси, а также четыре японские актрисы – Сакура Андо, Юй Аои, Хикари Мицусима и Аои Миядзаки, представленные в номинации "Музы японского кино" и фильмы которых будут представлены в разделе "Япония сейчас".

В дебютный день фестиваля был устроен предпоказ киноленты "Ку-Кай" ("Легенда о демонах кошки") китайского режиссера Чэна Кайге. Участникам кинофестиваля был показан 10-минутный тизер в преддверии выхода фильма в следующем году. Работа основана на бестселлере японского романа Б. Юмемакуры с участием известных японских и китайских актеров, включая Хироси Абэ и Хуань Сюаня. Последний отметил, что это было замечательное зрелище, добавив, что работа в фильме стала "культурным обменом" для актера.

Сам Токийский международный кинофестиваль начался с показа фильма "Стальной алхимик" режиссера Фумихико Сори, снятого на основе популярного японского комикса о путешествии двух братьев. Всего в рамках фестиваля зрителям будут представлены около 200 фильмов в кинотеатрах в районе Роппонги и других частях Токио.

Фестиваль завершится картиной "Неудобное продолжение: истина власти", продолжением документального фильма о бывшем вице-президенте США Альберте Горе. Фильм режиссеров Джони Шенка и Бонни Коэна является продолжением киноленты "Неудобная правда", снятой в 2006 году и получившего "Оскар".

В числе участников главного конкурса кинофестиваля два японских фильма, а также работы из других частей Азии, Европы и Ближнего Востока, например, "Aqerat (We The Dead)", лента из Малайзии о бедственном положении преследуемого мусульманского меньшинства в Мьянме.

В разделе "Азиатское будущее" будут представлены 10 фильмов от начинающих режиссеров в Азии и на Ближнем Востоке. Например, Таиланд будет представлять картина "Кто-то из ниоткуда", Филиппины – "Право убивать" и "Портрет", а Иран – "Жизнь без жизни".

Метки: кинофестиваль, Томми Ли Джонс

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