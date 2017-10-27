Новые члены Политбюро ЦК КПК представлены китайскому обществу

Одним из итогов XIX съезда Коммунистической партии Китая, завершившегося во вторник, стало объявление новых членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, куда кроме главы государства Си Цзиньпина и премьер-министра Ли Кэцяна, вошли Ли Чжаншу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Леджи и Хан Чжэн. В минувшую среду, помимо них, широкой общественности были представлены руководители Центральной военной комиссии, а также новый зампредседателя КНР, генерал армии Чжан Юксиа, сообщает ЕНВ.

Как отмечает South China Morning Post, обновление высшей власти в стране знаменует собой кульминацию борьбы за власть, которая происходила в преддверии 19-го партийного съезда. Посты постоянных членов Политбюро сохранили только председатель КНР и глава правительства. На остальные пять позиций были назначены другие фигуры:

67-летний Ли Чаншу стал руководителем Всекитайского собрания народных представителей.

стал руководителем Всекитайского собрания народных представителей. 62-летний вице-премьер Ван Ян стал председателем высшего политического консультативного органа – Китайской народной политической консультативной конференции.

стал председателем высшего политического консультативного органа – Китайской народной политической консультативной конференции. 62-летний Ван Хунин , главный партийный теоретик и директор Центрального бюро исследований политики, будет отвечать за идеологию, пропаганду и партийную организацию.

, главный партийный теоретик и директор Центрального бюро исследований политики, будет отвечать за идеологию, пропаганду и партийную организацию. 60-летний Чжао Леджи , начальник отдела организации КПК, заменит Ван Цишаня на посту руководителя антикоррупционного направления в Политбюро.

, начальник отдела организации КПК, заменит Ван Цишаня на посту руководителя антикоррупционного направления в Политбюро. 63-летний глава Шанхайского отделения партии Хан Чжэн станет исполнительным вице-премьером.

Полный состав нового Политбюро и его Постоянного комитета:

Си Цзиньпин (Генеральный секретарь партии, член Постоянного комитета)

Ли Кэцян (член Постоянного комитета)

Ли Чаньшу (член Постоянного комитета)

Ван Ян (член Постоянного комитета)

Ван Хунинг (член Постоянного комитета)

Чжао Леджи (член Постоянного комитета, глава Центральной комиссии по проверке дисциплины)

Хан Чжэн (член Постоянного комитета)

Дин Сюэсян

Ван Чэнь

Лю Хе

Сюй Цюлян (заместитель председателя Центральной военной комиссии)

Сунь Чуньлян

Ли Си

Ли Цян

Ху Чуньхуа

Ли Хунчжун

Ян Цзечи

Ян Сяоду

Чжан Юксиа (заместитель председателя Центральной военной комиссии)

Чэнь Си

Чэнь Квангуо

Чэнь Минер

Го Шэнкун

Хуан Куньмин

Цай Ци

Отмечается, что состав нового руководства правящей партии подчеркивает стремление Си Цзиньпина к преемственности и достижению консенсуса, но также свидетельствует о больших кадровых перестановках в будущем. Председатель КНР Си Цзиньпин представил шесть постоянных членов комитета на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире на государственном телевидении. Это было его первое телевизионное выступление после того, как он был признан самым влиятельным лидером Китая за прошедшие десятилетия, когда его имя было добавлено в устав партии. Си Цзиньпин повторил клятву о превращении Китая в великую социалистическую державу к 2050 году. Он подчеркнул свое стремление управлять страной вопреки мировым угрозам и неопределенности. Си Цзиньпин объявило том, что социалистическое развитие Китая вступило в новую эру, в которой КНР – сторонник мира и стабильности на всей планете. Глава КНР пообещал, что Китай будет продолжать свою мирную и независимую внешнюю политику, поддерживать международную справедливость и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела других стран.

Что обозначают перемены в высших эшелонах власти Китая?

Во-первых, Си Цзиньпин, при всем своем влиянии, по-прежнему придерживается политических и юридических норм и преемственности. Новый состав Политбюро показывает, что глава государства не нарушает негласные правила возраста и следует порядку старшинства. Эти политические нормы имеют решающее значение для того, чтобы 89-миллионная Коммунистическая партия поддерживала стабильность.

Во-вторых, Си Цзиньпин отошел от традиции назначения преемника на посту председателя КНР. Это открывает для Китая возможность переосмыслить свой механизм перехода власти и дать нескольким возможным кандидатам время, чтобы проявить себя. Отрыв от назначенной системы преемников, впервые примененной Дэн Сяопином, является "изюминкой" этих кадровых перестановок.

В-третьих, утверждение на посты Ван Хунина и Лю Хе, как отмечают китайские эксперты, дадут поддержку программам реформ Си Цзиньпина, которая отличается от западного понимания либерализма. Председатель КНР и в дальнейшем будет реструктурировать партию и государство для повышения эффективности, ужесточения дисциплины и защиты от притока западных идей.