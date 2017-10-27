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Экономика

26 октября 2017, 15:00
В ТОР "Надеждинская" началось строительство завода по утилизации автомобилей

В ТОР "Надеждинская" началось строительство завода по утилизации автомобилей

Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке частично решит проблему технологической переработки подержанных машин в регионе

Резидент ТОР "Надеждинская" начал строительство завода по утилизации и глубокой переработке автомобилей в Приморском крае. Совместный проект группы компаний "Сумотори" и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts торжественно запустили 25 октября, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

На площадке ТОР "Надеждинская" состоялась церемония запуска российско-японского проекта, приуроченная к началу строительства предприятия. В мероприятии приняли участие руководитель ГК "Сумотори" Виталий Веркеенко, главы японских компаний-партнеров – господин Араи Редзо и Сасаки Кенкичи, первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев и первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Владимир Печурчик, а также представители генерального консульства Японии во Владивостоке.  

Как сообщил глава ГК "Сумотори" Виталий Веркеенко, компания уже завершила проектирование, строительная техника вышла на площадку ТОР, сейчас на ней ведутся подготовительные работы и планировка территории. Заводские мощности для приемки, хранения, сепарации и переработки автомобилей расположатся на площади в 24 тысячи квадратных метров. Операционную деятельность планируется начать весной 2018 года, общая сумма инвестиций превысит 300 миллионов рублей.  

Японская сторона, в свою очередь одновременно сообщила, что, по сути, в России создается новый вид бизнеса. "Это новая бизнес-концепция для России, не просто утилизация, а именно переработка всех составляющих автомобиля с особым акцентом на экологическую безопасность. С помощью Royal AutoParts мы внедрим передовые технологии и ноу-хау, для того чтобы создать современное высокотехнологичное производство, пришло время начинать новый бизнес в России. Созданные в рамках льготных режимов условия и поддержка государства обещают хороший старт. Надеюсь, что наш проект послужит примером для начала работы других японских компаний на Дальнем Востоке России", - отметил руководитель японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо.

Помимо этого, руководитель японской корпорации добавил, что площадка ТОР – весьма выгодный режим для иностранных компаний, ведущих внешнеторговые операции. "Льготный режим для ведения бизнеса на Дальнем Востоке является более благоприятным с точки зрения инфраструктуры, налогообложения и международной торговли, чем в Японии. Российские ТОР – это хорошие возможности для развития бизнеса для японских предпринимателей", - указал он.

Руководитель Royal AutoParts Сасаки Кенкичи, в свою очередь, пообещал соединить большой опыт компании в сфере утилизации автомобилей и потребности местного рынка для процветания региона.

По словам первого заместителя руководителя Корпорации развития Дальнего Востока Владимира Печурчика, проект показывает хорошую динамику: в августе Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение с резидентом, и уже в октябре инвестор вышел на строительную площадку. 

Напомним, соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей было подписано на полях третьего Восточного экономического форума. Совместный проект российской компании "Сумотори" и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts получил название "ТерминаТОР" и локализован в приморской ТОР "Надеждинская". На Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более миллиона автомобилей, выработавших свой ресурс, это станет возможным после создания специализированного предприятия. Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке создаст экологический бизнес и решит проблему технологической переработки подержанных машин в регионе.

По словам руководителя ГК "Сумотори" Виталия Веркеенко, реализация этого проекта позволит не только привлечь в регион иностранные инвестиции, но и активизировать сферу малого и среднего бизнеса за счет создания сопутствующих производств, а также реализовать в дальневосточном регионе госпрограмму по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс.

Метки: завод, инвестиции, ТОР

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