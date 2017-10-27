Корпорация по развитию ДВ начнет сотрудничество с Московской школой управления Сколково

Главной темой взаимодействия с основным центром инноваций России станет оказание содействия трудоустройству участников федеральной программы социальной поддержки граждан страны, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, качество обучения в которых соответствует лучшим мировым стандартам, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



По словам представителей Сколково, самый большой федеральный округ сегодня является уникальной площадкой для роста профессионалов в разнообразных областях деятельности. Так, по официальным данным, на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток в различной стадии реализации находятся более 540 проектов. Создаваемые резидентами предприятия позволят трудоустроить более 71 000 человек. По прогнозным оценкам, к 2025 году потребность в трудовых ресурсах на Дальнем Востоке увеличится до 115 000 человек.



Как считают эксперты, представители бизнеса прекрасно понимают, что можно распланировать бизнес-планы, зарезервировать деньги для инвестиций, но если все это потом некому будет исполнять, либо будут исполнять люди неподходящей квалификации, результат будет плачевным. В этом случае, крылатое выражение "кадры решают все" по-прежнему не теряет своей актуальности. Оценивая привлекательность того или иного проекта, учитывают прежде всего кадровый потенциал.



"По окончании обучения все наши соотечественники получат возможность трудоустроиться в высокотехнологичные компании, медицинские и научно-образовательные организации, в том числе зарегистрированные на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток", - поясняет руководитель программы "Глобальное образование" (Московская школа управления СКОЛКОВО) Анна Гетманская.



Перечень организаций-работодателей, в которые обеспечивается трудоустройство участников программы, постоянно пополняется. Резиденты ТОР и СПВ, нуждающиеся в квалифицированных кадрах, могут также войти в этот список. К слову, ООО "Управляющая компания СКОЛКОВО менеджмент" является оператором федеральной программы, позволяющей россиянам за счет государственных средств получить образование в ведущих зарубежных университетах 32 стран мира. В настоящее время гранты на обучение получили несколько сотен россиян, из них 21 дальневосточник.