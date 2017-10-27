Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

26 октября 2017, 14:30
президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг

Корпорация по развитию ДВ начнет сотрудничество с Московской школой управления Сколково

На данный момент гранты на обучение в 32 странах мира смогли получить 21 житель Дальнего Востока

Главной темой взаимодействия с основным центром инноваций России станет оказание содействия трудоустройству участников федеральной программы социальной поддержки граждан страны, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, качество обучения в которых соответствует лучшим мировым стандартам, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По словам представителей Сколково, самый большой федеральный округ сегодня является уникальной площадкой для роста профессионалов в разнообразных областях деятельности. Так, по официальным данным, на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток в различной стадии реализации находятся более 540 проектов. Создаваемые резидентами предприятия позволят трудоустроить более 71 000 человек. По прогнозным оценкам, к 2025 году потребность в трудовых ресурсах на Дальнем Востоке увеличится до 115 000 человек.

Как считают эксперты, представители бизнеса прекрасно понимают, что можно распланировать бизнес-планы, зарезервировать деньги для инвестиций, но если все это потом некому будет исполнять, либо будут исполнять люди неподходящей квалификации, результат будет плачевным. В этом случае, крылатое выражение "кадры решают все" по-прежнему не теряет своей актуальности. Оценивая привлекательность того или иного проекта, учитывают прежде всего кадровый потенциал.

"По окончании обучения все наши соотечественники получат возможность трудоустроиться в высокотехнологичные компании, медицинские и научно-образовательные организации, в том числе зарегистрированные на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток", - поясняет руководитель программы "Глобальное образование" (Московская школа управления СКОЛКОВО) Анна Гетманская.

Перечень организаций-работодателей, в которые обеспечивается трудоустройство участников программы, постоянно пополняется. Резиденты ТОР и СПВ, нуждающиеся в квалифицированных кадрах, могут также войти в этот список. К слову, ООО "Управляющая компания СКОЛКОВО менеджмент" является оператором федеральной программы, позволяющей россиянам за счет государственных средств получить образование в ведущих зарубежных университетах 32 стран мира. В настоящее время гранты на обучение получили несколько сотен россиян, из них 21 дальневосточник.

Метки: гранты, КРДВ, Сколково

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

На Дальнем Востоке стартовала премия "Серебряный Лучник" 2017На Дальнем Востоке стартовала премия "Серебряный Лучник" 2017
вчера, 18:30
На премии будут представлены лучшие маркетинговые и PR проекты
В ТОР "Надеждинская" началось строительство завода по утилизации автомобилейВ ТОР "Надеждинская" началось строительство завода по утилизации автомобилей
вчера, 15:00
Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке частично решит проблему технологической переработки подержанных машин в регионе
В режим свободного порта Владивосток войдет Комсомольск-на-АмуреВ режим свободного порта Владивосток войдет Комсомольск-на-Амуре
24 октября 2017, 12:00
Соответствующий законопроект подготовили в Минвостокразвития

Последние новости

Творческим капустником отметили 85-летие театра им. Горького и 70-летие Ефима ЗвеняцкогоТворческим капустником отметили 85-летие театра им. Горького и 70-летие Ефима Звеняцкого
вчера, 22:50
Торжество прошло в формате так любимого актёрами капустника
Эксперты обнаружили новую глобальную вирусную сеть, способную поражать 10 тысяч устройств ежедневноЭксперты обнаружили новую глобальную вирусную сеть, способную поражать 10 тысяч устройств ежедневно
вчера, 16:40
Специалисты заявляют, что новый "ботнет" угрожает глобальной компьютерной сети
Стартовал Токийский международный кинофестивальСтартовал Токийский международный кинофестиваль
вчера, 15:40
Председателем жюри выступит американский актер и режиссер Томми Ли Джонс

От первого лица

Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе
21.10.2017 14:40
Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1
20.10.2017 17:20
"Примтеплоэнерго" сменил руководителя 1
22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+