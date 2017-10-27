Рукописи Эйнштейна, написанные в Японии, проданы почти за два миллиона долларов

Заметки, написанные известнейшим физиком Альбертом Эйнштейном, были проданы на аукционе за 1,8 миллиона долларов. Эйнштейн дал их вместо чаевых в отеле в Токио в 1922 году, сообщает ЕНВ.

Две записки с рецептами счастливой жизни были проданы в аукционном доме в Иерусалиме. Физик, известный свой теорией относительности, писал заметки во время пребывания в Императорском отеле (Токио, Япония) в 1922 году. Альберт Эйнштейн является лауреатом Нобелевской премии 1921 года по физике.

Заметки были написаны на немецком языке. В одной из них говорится: "Спокойная и скромная жизнь принесёт больше счастья, чем стремление к успеху и постоянное беспокойство, которое приходит с ним". Текст другой же записки гласит: "Где есть воля, там есть способ".

Когда Эйнштейн передал эти записки японскому работнику отеля, он, по сообщениям, сказал, что их ценность может стать намного выше, чем у обычных чаевых. В аукционном доме Иерусалима заявили, что записки были выставлены на продажу родственником сотрудника отеля. В заявлении израильского аукциона также говорится, что записи Эйнштейна интересны тем, что они показывают взгляд учёного на счастье.