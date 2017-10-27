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В мире

26 октября 2017, 13:30
В Таиланде проходит церемония похорон короля

В Таиланде проходит церемония похорон короля

Король Пхумипон Адульядет умер год назад в возрасте 88 лет

Похороны покойного короля Пхумипона Адульядета начались в Таиланде. Монарх умер в прошлом году после семи десятилетий проведенных на троне. Долгое время тайцы находились в трауре после того, как король Пхумипон Адульядет умер в октябре прошлого года в возрасте 88 лет. Его почитали как символ единства и стабильности в стране, которая часто сталкивается с политическими потрясениями, сообщает ЕНВ.

Пятидневные похороны тайского монарха начались в среду с религиозной службы в королевском дворце Бангкока. Его сын и преемник, король Маха Вачиралонгкорн, был среди участников процессии. Около 25 тысяч человек собрались за пределами дворца, чтобы посмотреть на мемориальную службу в режиме онлайн-трансляции.

Главным событием процессии, как ожидается, станет кремация Пхумипона Адульядета сегодня, в четверг. Его гроб, в сопровождении более 5 тысяч солдат будет доставлен в традиционно украшенный погребальный костер, выстроенный в виде башни высотой более 50 метров.

Метки: похороны, Таиланд

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