В Таиланде проходит церемония похорон короля

Похороны покойного короля Пхумипона Адульядета начались в Таиланде. Монарх умер в прошлом году после семи десятилетий проведенных на троне. Долгое время тайцы находились в трауре после того, как король Пхумипон Адульядет умер в октябре прошлого года в возрасте 88 лет. Его почитали как символ единства и стабильности в стране, которая часто сталкивается с политическими потрясениями, сообщает ЕНВ.

Пятидневные похороны тайского монарха начались в среду с религиозной службы в королевском дворце Бангкока. Его сын и преемник, король Маха Вачиралонгкорн, был среди участников процессии. Около 25 тысяч человек собрались за пределами дворца, чтобы посмотреть на мемориальную службу в режиме онлайн-трансляции.

Главным событием процессии, как ожидается, станет кремация Пхумипона Адульядета сегодня, в четверг. Его гроб, в сопровождении более 5 тысяч солдат будет доставлен в традиционно украшенный погребальный костер, выстроенный в виде башни высотой более 50 метров.