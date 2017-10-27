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Общество

26 октября 2017, 13:20
В Приморье инспектор таможни получил условный с рок за взятку и служебный подлог

В Приморье инспектор таможни получил условный с рок за взятку и служебный подлог

Приговор не вступил в законную силу

Ленинским районным судом Приморского края постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего таможенного инспектора таможенного поста Морской порт Владивосток. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки за незаконное действие, а также служебный подлог, сообщает ЕНВ со ссылкой на ДВТП.

В суде установлено, что в мае 2017 года виновный получил взятку в размере 15 тыс. рублей за непроведение таможенного досмотра ввезенного товара. Чтобы скрыть преступление он внес заведомо недостоверные сведения в акт досмотра.

О передаче денежных средств участник внешнеэкономической деятельности проинформировал правоохранительные органы.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил бывшему инспектору наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 75 тыс. рублей.

Метки: взятка, таможня

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