В Шкотовском районе просела часть моста

На 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный, произошло проседание трех пролетов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Большекаменский" поступила информация о том, что на одной из полос моста, расположенного на 50 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный, произошло проседание трех пролетов.

На место происшествия прибыли наряд дорожно-патрульной службы, инспектор дорожного надзора ГИБДД, представители Примавтодора.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции организовано движение легкового автотранспорта по одной полосе мостового перехода. Объезд для грузовых автомобилей возможен через город Партизанск.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об организации объезда.